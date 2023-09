SPECTACLE | RÊVES 6 Place Georges Guérin Verdun, 9 février 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Dans une ambiance en clair-obscur, écrin parfait pour souligner les lignes de leurs corps athlétiques, les artistes de la compagnie Inshi développent une écriture sous tension. Corde, cannes et cerceaux, tissu aérien, échelles et anneaux : les agrès du cirque traditionnel sont la seule scénographie de ce spectacle où chaque geste, dans sa pureté impeccable, révèle la détermination des artistes à vivre, à résister, et à rêver, envers et contre tout.

Alors qu’il lui était devenu impossible de poursuivre son travail en Ukraine, la compagnie, sous la direction de Roman Khafizov, est arrivée en France durant l’année 2022. Répété en exil, créé sur le plateau de l’opéra Graslin de Nantes à l’occasion de La Nuit du Cirque avant une grande tournée française, ce tout nouveau Rêves existe grâce à la solidarité des théâtres du réseau Territoires de Cirque.

Durée : 1h40 + Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation / Tout public à partir de 8 ans

Compagnie Inshi

Metteur en scène : Roman Khafizov

Jonglage : Vladyslav Holda

Corde lsise : Maksym Vakhnytskyi

Jonglage aux anneaux et balles : David Yemishian

Équilibriste : Anton Managharov

Jonglage : Kostiantyn Korostylenko

Duo Acrobatique : Andrii Bobrovnyk & Andrey Humeniuk

Danseur en caoutchouc : Mykhailo Makarov. Tout public

Vendredi 2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 21:40:00. 13 EUR.

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



In an ambience of chiaroscuro, the perfect setting to emphasize the lines of their athletic bodies, the artists of the Inshi company develop a style under tension. Rope, sticks and hoops, aerial fabric, ladders and rings: traditional circus apparatus are the only scenography in this show, where every gesture, in its impeccable purity, reveals the determination of the artists to live, resist and dream, against all odds.

Having found it impossible to continue its work in Ukraine, the company, under the direction of Roman Khafizov, arrived in France in 2022. Rehearsed in exile, created on the stage of the Graslin opera house in Nantes for La Nuit du Cirque before a major French tour, this brand new Rêves exists thanks to the solidarity of the theaters in the Territoires de Cirque network.

Running time: 1h40 + Meeting with the artists after the performance / All ages 8 and up

Compagnie Inshi

Director: Roman Khafizov

Juggling : Vladyslav Holda

Lsise rope: Maksym Vakhnytskyi

Ring and ball juggling: David Yemishian

Balancing: Anton Managharov

Juggling: Kostiantyn Korostylenko

Acrobatic duo : Andrii Bobrovnyk & Andrey Humeniuk

Rubber dancer: Mykhailo Makarov

En un decorado claroscuro, telón de fondo perfecto para resaltar las líneas de sus cuerpos atléticos, los artistas de la compañía Inshi desarrollan un estilo en tensión. Cuerdas, palos y aros, telas aéreas, escaleras y anillas: los aparatos tradicionales del circo son la única escenografía de este espectáculo, donde cada gesto, en su impecable pureza, revela la determinación de los artistas por vivir, resistir y soñar, contra viento y marea.

Ante la imposibilidad de continuar su trabajo en Ucrania, la compañía, bajo la dirección de Roman Khafizov, llegó a Francia en 2022. Ensayado en el exilio, creado en el escenario de la ópera Graslin de Nantes para La Nuit du Cirque antes de una gran gira francesa, este nuevo Rêves existe gracias a la solidaridad de los teatros de la red Territoires de Cirque.

Duración: 1 hora 40 minutos + Encuentro con los artistas después de la representación / Apto para todos los públicos a partir de 8 años

Compañía Inshi

Director: Roman Khafizov

Malabares: Vladyslav Holda

Cuerda floja: Maksym Vakhnytskyi

Malabares con anillas y pelotas: David Yemishian

Equilibrio: Anton Managharov

Malabares: Kostiantyn Korostylenko

Dúo acrobático: Andrii Bobrovnyk & Andrey Humeniuk

Bailarín de goma: Mykhailo Makarov

In einem Hell-Dunkel-Ambiente, das perfekt dazu geeignet ist, die Linien ihrer athletischen Körper zu betonen, entwickeln die Künstler der Kompanie Inshi eine unter Spannung stehende Handschrift. Seile, Stöcke und Reifen, Luftgewebe, Leitern und Ringe: Die Geräte des traditionellen Zirkus sind das einzige Bühnenbild dieser Aufführung, in der jede Geste in ihrer makellosen Reinheit die Entschlossenheit der Künstler offenbart, zu leben, zu widerstehen und zu träumen, gegen alle Widerstände.

Nachdem es unmöglich geworden war, ihre Arbeit in der Ukraine fortzusetzen, kam das Ensemble unter der Leitung von Roman Khafizov im Jahr 2022 nach Frankreich. Im Exil geprobt, auf der Bühne der Oper Graslin in Nantes anlässlich der La Nuit du Cirque vor einer großen Frankreich-Tournee uraufgeführt, existiert dieses brandneue Rêves dank der Solidarität der Theater des Netzwerks Territoires de Cirque.

Dauer: 1h40 + Treffen mit den Künstlern nach der Vorstellung / Für alle Zuschauer ab 8 Jahren

Compagnie Inshi

Regisseur: Roman Khafizov

Jonglieren: Vladyslav Holda

Seilspringen: Maksym Vakhnytskyi

Jonglage mit Ringen und Bällen: David Yemishian

Equilibrist: Anton Managharov

Jonglage: Kostiantyn Korostylenko

Akrobatisches Duo: Andrii Bobrovnyk & Andrey Humeniuk

Gummi-Tänzer: Mykhailo Makarov

