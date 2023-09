CONCERT | ENSEMBLE OURANOS 6 Place Georges Guérin Verdun, 28 janvier 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Ensemble Ouranos

Durée : 1h15

Tout public

L’Ensemble Ouranos côtoie les sommets ! Pas étonnant : leur nom vient d’une créature mythologique qui représente « le ciel étoilé »… Le quintette à vents nous emmène dans un programme aventureux de Mozart à Dvorák, en passant par Ravel et Piazzolla.

Fondé en 2014 sous l’impulsion du clarinettiste Amaury Viduvier, l’Ensemble Ouranos réunit flûtiste, hautboïste, bassoniste et corniste, cinq solistes issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ces musiciens aguerris à tous les répertoires remportent en 2017 le 1er prix, le prix du public, le prix de la Fondation Bullukian et le prix des internautes au Concours international de musique de chambre de Lyon ! En parallèle de tournées internationales et de collaborations de premier plan, deux enregistrements suivent : le premier consacré aux quintettes à vent de Ligeti, Nielsen et Dvorák, le second à la musique française. À travers quatre arrangements d’œuvres de Mozart, Ravel, Piazzolla et Dvorák, leur programme à Transversales propose de vrais chemins de traverse musicaux, du XVIIIème au XXème siècles.

Programme

Mozart : Ouverture de la Flûte enchantée (arrangement J.Linckelmann)

Ravel : Tombeau de Couperin (arrangement Mason Jones)

Piazzolla : Une saison extraite des 4 saisons de Buenos Aires (arrangement U.G Schaefer)

Dvorák : Quatuor américain (arrangement David Walter). Tout public

Dimanche 2024-01-28 16:00:00 fin : 2024-01-28 17:15:00. 13 EUR.

6 Place Georges Guérin Église Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Ensemble Ouranos

Running time: 1h15

All audiences

The Ouranos Ensemble is a high-wire act! No wonder: their name comes from a mythological creature that represents « the starry sky »? The wind quintet takes us on an adventurous program from Mozart to Dvorák, via Ravel and Piazzolla.

Founded in 2014 under the impetus of clarinettist Amaury Viduvier, Ensemble Ouranos brings together flutist, oboist, bassoonist and horn player, five soloists from the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. In 2017, these musicians, well-versed in all repertoires, won 1st prize, the Audience Prize, the Bullukian Foundation Prize and the Internet User Prize at the Lyon International Chamber Music Competition! Alongside international tours and high-profile collaborations, two recordings follow: the first devoted to the wind quintets of Ligeti, Nielsen and Dvorák, the second to French music. Through four arrangements of works by Mozart, Ravel, Piazzolla and Dvorák, their Transversales program offers a real musical crossroads, from the 18th to the 20th centuries.

Program

Mozart: Overture to The Magic Flute (arrangement J.Linckelmann)

Ravel: Tombeau de Couperin (arrangement Mason Jones)

Piazzolla : A season from the 4 seasons of Buenos Aires (arrangement U.G Schaefer)

Dvorák : Quatuor américain (arrangement David Walter)

Conjunto Ouranos

Duración: 1h15

Todos los públicos

Ouranos Ensemble es uno de los mejores conjuntos del mundo No es de extrañar: su nombre procede de una criatura mitológica que representa « el cielo estrellado ».. El quinteto de viento nos lleva en un programa aventurero de Mozart a Dvorák, pasando por Ravel y Piazzolla.

Fundado en 2014 bajo el impulso del clarinetista Amaury Viduvier, Ensemble Ouranos reúne a flautista, oboísta, fagotista y trompa, cinco solistas del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. ¡En 2017, estos músicos, experimentados en todos los repertorios, ganaron el 1er premio, el Premio del Público, el Premio de la Fundación Bullukian y el Premio del Internauta en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Lyon! Junto a giras internacionales y colaboraciones de alto nivel, siguen dos grabaciones: la primera dedicada a los quintetos de viento de Ligeti, Nielsen y Dvorák, la segunda a la música francesa. A través de cuatro arreglos de obras de Mozart, Ravel, Piazzolla y Dvorák, su programa Transversales ofrece una verdadera encrucijada musical, de los siglos XVIII al XX.

Programa

Mozart: Obertura de La flauta mágica (arreglo de J. Linckelmann)

Ravel: Tombeau de Couperin (arreglo de Mason Jones)

Piazzolla : Una estación de las 4 estaciones de Buenos Aires (arreglo U.G Schaefer)

Dvorák: Quatuor américain (arreglo David Walter)

Ouranos Ensemble

Dauer: 1h15

Alle Zuschauer

Das Ouranos-Ensemble ist ein wahrer Gipfelstürmer! Kein Wunder: Ihr Name stammt von einem mythologischen Wesen, das den Sternenhimmel » repräsentiert? Das Bläserquintett führt uns durch ein abenteuerliches Programm von Mozart über Ravel und Piazzolla bis hin zu Dvorák.

Das Ensemble Ouranos wurde 2014 auf Anregung des Klarinettisten Amaury Viduvier gegründet und besteht aus fünf Solisten, die am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris studiert haben: Flötist, Oboist, Fagottist und Hornist. Diese in allen Repertoires geübten Musiker gewannen 2017 den 1. Preis, den Publikumspreis, den Preis der Bullukian-Stiftung und den Preis der Internetnutzer beim Internationalen Kammermusikwettbewerb in Lyon! Parallel zu internationalen Tourneen und erstklassigen Kooperationen folgten zwei Aufnahmen: die erste widmet sich den Bläserquintetten von Ligeti, Nielsen und Dvorák, die zweite der französischen Musik. Mit vier Arrangements von Werken von Mozart, Ravel, Piazzolla und Dvorák bietet ihr Programm in Transversales echte musikalische Querverbindungen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert.

Programm

Mozart: Ouvertüre zur Zauberflöte (Arrangement J.Linckelmann)

Ravel: Tombeau de Couperin (Arrangement Mason Jones)

Piazzolla: Eine Jahreszeit aus den 4 Jahreszeiten von Buenos Aires (Arrangement U.G. Schaefer)

Dvorák: Amerikanisches Quartett (Arrangement David Walter)

