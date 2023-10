CONCERT | THE WACKIDS 6 Place Georges Guérin Verdun, 20 janvier 2024, Verdun.

Ce sont les maîtres du Rock’n’Toys, un spectacle de rock pour petits et grands où nos trois vedettes font de la musique sur des jouets d’enfants. Avec leur nouveau spectacle, Back to the 90’s, The Wackids tissent avec bonheur les liens entre les générations. Oh yeah !

Un concert rock où il faut amener les enfants ! Ce spectacle familial de 6 à 99 ans rencontre un immense succès. Avec des millions de vue sur internet et des concerts en France et au-delà, The Wackids fédèrent tous les âges grâce à un rock… interprété sur des jouets d’enfants. Leur show est une suite de numéros en interaction avec le public. Car le spectacle est aussi dans la salle : pour beaucoup d’enfants, ce sera leur premier concert rock. État de transe garanti. Véritable phénomène populaire, les trois Wackids (bleu, rouge et jaune) proposent un voyage dans le temps via la planète rock des années 90. Metallica, Blur, Oasis, Spice Girls, Britney Spears : tout passe à la moulinette de leurs interprétations magiques. Avec générosité et humour, ils donnent à entendre aux petits la musique de leurs parents ! Un moment de joie intergénérationnel !

Durée : 1h15 / Tout public à partir de 6 ans

Avec (musique et chant) :

Blowmaster (Wacky jaune),

Bongostar (Wacky rouge),

Speedfinger (Wacky bleu),

Création lumière/éclairagiste : Captain Spot (Wacky noir)

Ingénieur son : Soundbooster (Wacky noir). Tout public

They are the masters of Rock?n?Toys, a rock show for young and old in which our three stars make music on children?s toys. With their new show, Back to the 90?s, The Wackids happily weave links between the generations. Oh yeah!

A rock concert to bring the kids to! This family show for ages 6 to 99 is a huge success. With millions of views on the Internet and concerts in France and beyond, The Wackids bring all ages together with their rock? performed on children’s toys. Their show is a series of numbers interacting with the audience. For many children, this will be their first rock concert. A state of trance guaranteed. A veritable popular phenomenon, the three Wackids (blue, red and yellow) take a trip back in time via the rock planet of the 90s. Metallica, Blur, Oasis, Spice Girls, Britney Spears: everything is put through the mill of their magical interpretations. With generosity and humor, they let the little ones hear their parents’ music! An intergenerational moment of joy!

Running time: 1h15 / All ages 6 and up

With (music and vocals) :

Blowmaster (yellow Wacky),

Bongostar (red wacky),

Speedfinger (blue Wacky),

Lighting design: Captain Spot (Wacky black)

Sound engineer: Soundbooster (Wacky black)

Son los maestros de Rock?n?Toys, un espectáculo de rock para grandes y pequeños en el que nuestras tres estrellas tocan música en juguetes infantiles. Con su nuevo espectáculo, Back to the 90’s, The Wackids forjan alegremente vínculos entre generaciones. ¡Ah, sí!

¡Un concierto de rock al que hay que llevar a los niños! Este espectáculo familiar para niños de 6 a 99 años ha sido todo un éxito. Con millones de visitas en Internet y conciertos en Francia y otros países, los Wackids unen a todas las edades con su rock… interpretado con juguetes para niños. Su espectáculo consiste en una serie de números que interactúan con el público. Para muchos niños, éste será su primer concierto de rock. Un estado de trance garantizado. Auténtico fenómeno popular, los tres Wackids (azul, rojo y amarillo) hacen un viaje en el tiempo a través del planeta rock de los años 90. Metallica, Blur, Oasis, Spice Girls, Britney Spears: todo pasa por sus mágicas interpretaciones. Con generosidad y humor, ¡dejan que los más pequeños escuchen la música de sus padres! ¡Un momento de alegría intergeneracional!

Duración: 1 hora 15 minutos / Apto para todos los públicos a partir de 6 años

Con (música y voces) :

Blowmaster (Wacky amarillo),

Bongostar (Wacky rojo),

Speedfinger (Wacky azul),

Diseño de iluminación: Captain Spot (Wacky negro)

Ingeniero de sonido: Soundbooster (Wacky negro)

Sie sind die Meister des Rock?n?Toys, einer Rockshow für Groß und Klein, bei der unsere drei Stars auf Kinderspielzeug musizieren. Mit ihrer neuen Show Back to the 90?s knüpfen The Wackids mit viel Freude Verbindungen zwischen den Generationen. Oh yeah!

Ein Rockkonzert, zu dem man die Kinder mitnehmen sollte! Diese Familienshow für Kinder von 6 bis 99 Jahren ist ein Riesenerfolg. Mit Millionen von Klicks im Internet und Konzerten in Frankreich und darüber hinaus vereinen The Wackids alle Altersgruppen mit Rockmusik, die auf Kinderspielzeug gespielt wird. Ihre Show ist eine Abfolge von Nummern, die mit dem Publikum interagieren. Denn die Show findet auch im Saal statt: Für viele Kinder ist dies ihr erstes Rockkonzert. Trancezustände sind garantiert. Die drei Wackids (blau, rot und gelb) sind ein echtes Volksphänomen und bieten eine Zeitreise durch den Rockplaneten der 90er Jahre an. Metallica, Blur, Oasis, Spice Girls, Britney Spears: Alles wird durch die Mühle ihrer magischen Interpretationen gedreht. Mit Großzügigkeit und Humor bringen sie den Kleinen die Musik ihrer Eltern näher! Ein generationsübergreifender Moment der Freude!

Dauer: 1h15 / Für alle ab 6 Jahren

Mit (Musik und Gesang) :

Blowmaster (Gelber Wacky),

Bongostar (Wacky rot),

Speedfinger (Wacky blau),

Lichtdesign/Beleuchter: Captain Spot (Wacky schwarz)

Tontechniker: Soundbooster (Wacky schwarz)

