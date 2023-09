CONCERT | ANA CARLA MAZA 6 Place georges Guérin Verdun, 14 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Avec son nouvel album Caribe, Ana Carla Maza nous emmène sur ses terres d’origine. En compagnie de musiciennes et musiciens virtuoses, la chanteuse et violoncelliste havanaise continue de nous ensorceler avec ses rythmes latino !

Après la tournée autour de son disque Bahia, plus de cent cinquante dates dans le monde entier, la Cubaine Ana Carla Maza revient avec Caribe. Ce voyage musical commence à Guaoabacoa, à la « terra de Aguas » a` l’est de La Havane. Ce quartier abrite le premier Cabildo africain de Cuba, ou` l’artiste havanaise a été élevée et initiée au violoncelle, piano et rythmes latinos. En compagnie de plusieurs musiciens, elle fait entendre d’autres musiques : le Montuno cubain, le Tango, le Huayno (Pérou), le Cumbia (Colombie), le Reggae, la Bossa Nova brésilienne et la Samba. Et si elle chante en espagnol, elle nous gratifie aussi de quelques titres en français ! Avec son mélange énergique de rythmes latins, de jazz et de musique classique, ces compositions invitent à une vraie joie de vivre, parfaitement incarnée et partagée par Ana Carla Maza.. Tout public

Jeudi 2023-12-14 20:30:00 fin : 2023-12-14 21:45:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



With her new album Caribe, Ana Carla Maza takes us back to her homeland. Accompanied by virtuoso musicians, the Havana-based singer and cellist continues to enchant us with her Latin rhythms!

Following her Bahia tour, which included over 150 dates worldwide, Cuban singer Ana Carla Maza returns with Caribe. This musical journey begins in Guaoabacoa, in the « terra de Aguas » to the east of Havana. This neighborhood is home to Cuba’s first African Cabildo, where the Havana-born artist was raised and introduced to cello, piano and Latin rhythms. In the company of a number of musicians, she brings out other musical styles: Cuban Montuno, Tango, Huayno (Peru), Cumbia (Colombia), Reggae, Brazilian Bossa Nova and Samba. And while she sings in Spanish, she also graces us with a few tracks in French! With her energetic blend of Latin rhythms, jazz and classical music, these compositions are an invitation to true joie de vivre, perfectly embodied and shared by Ana Carla Maza.

Con su nuevo álbum Caribe, Ana Carla Maza nos transporta a su tierra natal. Acompañada por músicos virtuosos, la cantante y violonchelista nacida en La Habana sigue encantándonos con sus ritmos latinos

Tras la gira en torno a su álbum Bahía, con más de ciento cincuenta fechas en todo el mundo, la cubana Ana Carla Maza regresa con Caribe. Este viaje musical comienza en Guaoabacoa, en la « tierra de Aguas », al este de La Habana. Este barrio alberga el primer Cabildo Africano de Cuba, donde la artista habanera se crió y se inició en el violonchelo, el piano y los ritmos latinos. Acompañada por varios músicos, saca a relucir otros estilos musicales: el montuno cubano, el tango, el huayno (Perú), la cumbia (Colombia), el reggae, la bossa nova brasileña y la samba. Y aunque canta en español, también tiene algunos temas en francés Con su enérgica mezcla de ritmos latinos, jazz y música clásica, estas composiciones son una invitación a una auténtica alegría de vivir, perfectamente encarnada y compartida por Ana Carla Maza.

Mit ihrem neuen Album Caribe nimmt uns Ana Carla Maza mit auf eine Reise in ihre Heimat. Zusammen mit virtuosen Musikerinnen und Musikern verzaubert uns die Sängerin und Cellistin aus Havanna weiterhin mit ihren Latino-Rhythmen!

Nach der Tournee zu ihrem Album Bahia mit mehr als 150 Auftritten auf der ganzen Welt kehrt die Kubanerin Ana Carla Maza mit Caribe zurück. Diese musikalische Reise beginnt in Guaoabacoa, auf der « terra de Aguas » im Osten von Havanna. In diesem Viertel befindet sich der erste afrikanische Cabildo Kubas, wo die Künstlerin aus Havanna aufwuchs und mit Cello, Klavier und Latino-Rhythmen vertraut gemacht wurde. Zusammen mit mehreren Musikern bringt sie auch andere Musikrichtungen zu Gehör: kubanischen Montuno, Tango, Huayno (Peru), Cumbia (Kolumbien), Reggae, brasilianischen Bossa Nova und Samba. Und obwohl sie auf Spanisch singt, beglückt sie uns auch mit einigen Titeln auf Französisch! Mit ihrer energiegeladenen Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen, Jazz und klassischer Musik laden diese Kompositionen zu echter Lebensfreude ein, die von Ana Carla Maza perfekt verkörpert und geteilt wird.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT GRAND VERDUN