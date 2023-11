FESTIVAL LES BOUILL’RY | SPECTACLE LE ROI DES NUAGES 6 Place Georges Guérin Verdun, 9 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Cie La Poupée qui brûle

SPECTACLE DE MARIONNETTE ET JEU D’ACTEUR – Tout public dès 8 ans –

Hélios est un garçon extra ordinaire qui peut prédire le temps, sait tout des nuages, et leur parle parfois.

Il n’a aucune relation avec les autres enfants, ne supporte pas qu’on le touche, ne sort jamais dehors…

Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus, celui qui porte l’orage. Aujourd’hui, Hélios va faire deux rencontres qui vont bouleverser ses habitudes.. Enfants

Samedi 2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 . 8 EUR.

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Cie La Poupée qui brûle

MARIONNET SHOW AND ACTOR?S PLAY – For all audiences from 8 years –

Helios is an extraordinary boy who can predict the weather, knows all about clouds and sometimes even talks to them.

He has no relationship with other children, can?t bear to be touched, never goes outside…

His favorite cloud is the cumulonimbus, the one that brings the storm. Today, Helios is about to have two encounters that will upset his habits.

Cie La Poupée qui brûle

ESPECTÁCULO MARIONNET Y JUEGO DE ACTORES – Para todos los públicos a partir de 8 años

Helios es un niño extraordinario que puede predecir el tiempo, sabe todo sobre las nubes y a veces incluso habla con ellas.

No se relaciona con otros niños, no soporta que le toquen y nunca sale a la calle…

Su nube favorita es el cumulonimbo, la que trae la tormenta. Hoy, Helios está a punto de conocer a dos personas que van a poner su vida patas arriba.

Cie La Poupée qui brûle (Die brennende Puppe)

MARIONNETTENSPIEL UND SCHAUSPIEL – Für alle Zuschauer ab 8 Jahren –

Helios ist ein ungewöhnlicher Junge, der das Wetter vorhersagen kann, alles über die Wolken weiß und manchmal mit ihnen spricht.

Er hat keine Beziehung zu anderen Kindern, kann es nicht ertragen, wenn man ihn berührt, und geht nie nach draußen…

Seine Lieblingswolke ist die Cumulonimbus-Wolke, die das Gewitter bringt. Heute hat Helios zwei Begegnungen, die seine Gewohnheiten auf den Kopf stellen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND VERDUN