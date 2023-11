FESTIVAL LES BOUILL’RY | GO ! (COMPAGNIE CORPS IN SITU) 6 Place Georges Guérin Verdun, 2 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

SPECTACLE DE DANSE – Tout public dès 7 ans –

GO ! est à la croisée de la danse contemporaine, des arts martiaux et du numérique où ces univers se rencontrent et s’entremêlent dans un duo qui allie humour, précision du geste et beauté du mouvement.. Enfants

Samedi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 . 8 EUR.

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



DANCE SHOW – For all ages 7 and up

GO! is at the crossroads of contemporary dance, martial arts and digital technology, where these worlds meet and intermingle in a duet that combines humor, precision of gesture and beauty of movement.

ESPECTÁCULO DE DANZA – Para todos los públicos a partir de 7 años

GO! se sitúa en la encrucijada de la danza contemporánea, las artes marciales y la tecnología digital, donde estos mundos se encuentran y entremezclan en un dúo que combina humor, precisión del gesto y belleza del movimiento.

TANZSPEKTAKEL – Für alle Altersgruppen ab 7 Jahren –

GO! ist eine Mischung aus zeitgenössischem Tanz, Kampfsport und digitalen Medien, in der diese Welten aufeinandertreffen und sich in einem Duett vermischen, das Humor, Präzision der Gesten und Schönheit der Bewegung vereint.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT GRAND VERDUN