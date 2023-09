SPECTACLE | MA VIE EST UN CLIP 6 Place georges Guérin Verdun, 30 novembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Danser seul, faire sa « choré » à la maison : à partir des témoignages audio et vidéo, Ma vie est un clip de Marinette Dozeville approche ce moment intime de lâcher-prise. Un solo autour d’une pulsion vitale en chacun et chacune de nous.

Qui ne se met pas parfois à danser seul chez soi ? Nous avons toutes et tous fait l’expérience de ce moment d’abandon, de délire, qui permet la libération, la détente, le bien-être. Marinette Dozeville explore ces moments de solitude qui sont souvent de grands moments de fantaisie ! À partir d’un travail de collecte (témoignages, danses, musiques fétiches) mené auprès de plus de deux cents personnes, la chorégraphe et danseuse interroge cette pratique personnelle, courante et très intime aux sons de chansons populaires. Ma vie est un clip révèle un corps héroïque, le nôtre, ouvert à tous les rêves et tous les fantasmes. L’artiste déploie une émouvante proposition scénique… avant d’ouvrir l’espace du dancefloor aux spectateurs !

Durée : 1h30 + Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation / Tout public

Compagnie Marinette Dozeville

Chorégraphie, interprétation, collectage : Marinette Dozeville

Création vidéo, collectage, régie vidéo : Do Brunet

Composition sonore :, colelctage, régie générale : Hubert Michel

Regard dramaturgique : Luvan

Création lumière : Aurélie Perret

Production : Annabelle Guillouf

Diffusion : Marie Maquaire. Tout public

Jeudi 2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-11-30 22:00:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Dancing alone, doing your choreography at home: based on audio and video testimonials, Ma vie est un clip by Marinette Dozeville approaches this intimate moment of letting go. A solo about a vital impulse in each and every one of us.

Who doesn’t sometimes dance alone at home? We’ve all experienced this moment of abandonment, of delirium, which leads to liberation, relaxation and well-being. Marinette Dozeville explores these moments of solitude, which are often great moments of fantasy! Based on a collection of testimonies, dances and fetish music from over two hundred people, the choreographer and dancer examines this personal, commonplace and very intimate practice to the sounds of popular songs. Ma vie est un clip reveals a heroic body, our own, open to all dreams and fantasies. The artist deploys a moving scenic proposition? before opening up the dancefloor to the audience!

Duration: 1h30 + Meeting with the artist after the show / All audiences

Compagnie Marinette Dozeville

Choreography, interpretation, collection: Marinette Dozeville

Video creation, collection, video management : Do Brunet

Sound composition, colelctage, stage management: Hubert Michel

Dramaturgical vision: Luvan

Lighting design: Aurélie Perret

Production: Annabelle Guillouf

Distribution: Marie Maquaire

Bailar solo, hacer la coreografía en casa: basándose en testimonios de audio y vídeo, Ma vie est un clip, de Marinette Dozeville, analiza de cerca este momento íntimo de dejarse llevar. Un solo sobre un impulso vital en cada uno de nosotros.

¿Quién no se pone alguna vez a bailar solo en casa? Todos hemos experimentado ese momento de abandono, de delirio, que conduce a la liberación, la relajación y el bienestar. Marinette Dozeville explora estos momentos de soledad, ¡que a menudo son grandes momentos de fantasía! A partir de una colección de testimonios, bailes y música fetichista recogidos de más de doscientas personas, la coreógrafa y bailarina examina esta práctica personal, común y muy íntima al son de canciones populares. Ma vie est un clip revela un cuerpo heroico, el nuestro, abierto a todos los sueños y fantasías. La artista presenta un espectáculo escénico conmovedor… ¡antes de abrir la pista de baile al público!

Duración: 1h30 + Encuentro con el artista después de la actuación / Todos los públicos

Compañía Marinette Dozeville

Coreografía, interpretación, recogida: Marinette Dozeville

Creación de vídeo, recopilación, gestión de vídeo : Do Brunet

Composición sonora, recogida, gestión general: Hubert Michel

Visión dramatúrgica: Luvan

Diseño de iluminación: Aurélie Perret

Producción: Annabelle Guillouf

Distribución: Marie Maquaire

Allein tanzen, zu Hause choreographieren: Auf der Grundlage von Audio- und Videoaufnahmen nähert sich Mein Leben ist ein Clip von Marinette Dozeville diesem intimen Moment des Loslassens. Ein Solo über einen Lebenstrieb, der in jedem von uns steckt.

Wer fängt nicht manchmal an, allein zu Hause zu tanzen? Wir alle haben diesen Moment der Hingabe, des Deliriums, der Befreiung, Entspannung und Wohlbefinden ermöglicht, schon erlebt. Marinette Dozeville erkundet diese Momente der Einsamkeit, die oft große Momente der Fantasie sind! Ausgehend von einer Sammlung (Aussagen, Tänze, Fetischmusik), die sie mit mehr als 200 Personen durchgeführt hat, hinterfragt die Choreografin und Tänzerin diese persönliche, alltägliche und sehr intime Praxis zu den Klängen von Volksliedern. Mein Leben ist ein Clip enthüllt einen heroischen Körper, unseren eigenen, der allen Träumen und Fantasien offen steht. Die Künstlerin entfaltet einen bewegenden Bühnenvorschlag, bevor sie den Raum des Dancefloors für die Zuschauer öffnet!

Dauer: 1,5 Stunden + Treffen mit dem Künstler im Anschluss an die Vorstellung / Für alle Altersgruppen

Kompanie Marinette Dozeville

Choreografie, Interpretation, Sammlung: Marinette Dozeville

Videokreation, Sammlung, Videoregie : Do Brunet

Klangkomposition:, Colelctage, Generalregie: Hubert Michel

Dramaturgischer Blick: Luvan

Lichtgestaltung: Aurélie Perret

Produktion: Annabelle Guillouf

Verbreitung: Marie Maquaire

