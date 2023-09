ORCHESTRE NATIONAL DE METZ GRAND EST 6 Place georges Guérin Verdun, 25 novembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Sous la direction de Teresa Riveiro Böhm, l’Orchestre national de Metz Grand Est réunit Mozart, Haydn et Beethoven avec pour soliste la trompettiste Lucienne Renaudin Vary. Le rendez-vous symphonique de la saison !

Des chefs d’œuvre viennois pleins d’éclats et de jeunesse et deux grandes figures féminines pour le concert classique symphonique ! L’Orchestre national de Metz Grand Est accueille la chef austro-espagnole Teresa Riveiro Böhm, lauréate du Prix Neeme-Järvi 2019 et invitée de nombreux orchestres internationaux et productions d’opéras. Au programme, L’Ouverture des Noces de Figaro de Mozart, et la Symphonie n°3 « héroïque » de Beethoven. Entre temps, la soliste Lucienne Renaudin Vary, Révélation des Victoires de la Musique 2016, rejoint l’orchestre national de région pour l’exaltant Concerto pour trompette en mi bémol majeur d’Haydn… De la finesse de Mozart à la fougue de Beethoven en passant par la vivacité d’Haydn, ce concert symphonique promet d’être tout en talent et virtuosité.

Durée : 1h20

Tout public

Samedi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 19:20:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Conducted by Teresa Riveiro Böhm, the Orchestre national de Metz Grand Est brings together Mozart, Haydn and Beethoven, with trumpeter Lucienne Renaudin Vary as soloist. The symphonic rendezvous of the season!

Viennese masterpieces full of sparkle and youth, and two great female figures for the symphonic classical concert! The Orchestre national de Metz Grand Est welcomes Austrian-Spanish conductor Teresa Riveiro Böhm, winner of the 2019 Neeme-Järvi Prize and guest of numerous international orchestras and opera productions. The program includes Mozart?s Overture to The Marriage of Figaro, and Beethoven?s « Eroica » Symphony No. 3. Meanwhile, soloist Lucienne Renaudin Vary, winner of the 2016 Victoires de la Musique award, joins the Orchestre National de Région for Haydn?s exhilarating Trumpet Concerto in E-flat major? From the finesse of Mozart to the ardor of Beethoven and the vivacity of Haydn, this symphonic concert promises to be all talent and virtuosity.

Running time: 1h20

All audiences

Dirigida por Teresa Riveiro Böhm, la Orquesta Nacional de Metz Grand Est reúne a Mozart, Haydn y Beethoven, con la trompetista Lucienne Renaudin Vary como solista. ¡El acontecimiento sinfónico de la temporada!

Obras maestras vienesas llenas de chispa y juventud, ¡y dos grandes figuras femeninas para el concierto sinfónico clásico! La Orquesta Nacional de Metz Grand Est recibe a la directora austriaco-española Teresa Riveiro Böhm, ganadora del Premio Neeme-Järvi 2019 e invitada de numerosas orquestas y producciones operísticas internacionales. El programa incluye la Obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart y la Sinfonía Eroica nº 3 de Beethoven. Mientras tanto, la solista Lucienne Renaudin Vary, ganadora del premio Victoires de la Musique 2016, se une a la Orchestre National de Région para el emocionante Concierto para trompeta en mi bemol mayor de Haydn? De la delicadeza de Mozart a la energía de Beethoven y la vivacidad de Haydn, este concierto sinfónico promete ser un festín de talento y virtuosismo.

Duración: 1 hora 20 minutos

Todos los públicos

Unter der Leitung von Teresa Riveiro Böhm vereint das Orchestre national de Metz Grand Est Mozart, Haydn und Beethoven mit der Trompeterin Lucienne Renaudin Vary als Solistin. Der symphonische Termin der Saison!

Wiener Meisterwerke voller Glanz und Jugend und zwei große Frauenfiguren für das klassische Symphoniekonzert! Das Orchestre National de Metz Grand Est empfängt die österreichisch-spanische Dirigentin Teresa Riveiro Böhm, Preisträgerin des Neeme-Järvi-Preises 2019 und Gast bei zahlreichen internationalen Orchestern und Opernproduktionen. Auf dem Programm stehen Mozarts Ouvertüre zu « Figaros Hochzeit » und Beethovens « heroische » Symphonie Nr. 3. In der Zwischenzeit wird die Solistin Lucienne Renaudin Vary, eine Entdeckung der Victoires de la Musique 2016, mit dem Orchestre National de Région Haydns aufregendes Trompetenkonzert in Es-Dur aufführen Von der Feinheit Mozarts über die Lebendigkeit Haydns bis hin zum Feuer Beethovens verspricht dieses Symphoniekonzert alles, was an Talent und Virtuosität zu bieten hat.

Dauer: 1h20

Für alle Altersgruppen

