SPECTACLE | ABYSSES 6 Place georges Guérin Verdun, 23 novembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Émouvant duo entre une musicienne et un comédien, Abysses donne la parole aux sauveteurs autour de l’île de Lampedusa. Alexandra Tobelaim met en scène le « récit-théâtre » de Davide Enia sur le sort des migrants en Méditerranée.

Après la tournée de 2011 à 2018 d’Italie-Brésil 3 à 2, la metteuse en scène retrouve l’auteur italien Davide Enia. Deux interprètes, la guitariste et chanteuse Claire Vailler et le comédien Solal Bouloudnine, portent avec engagement ce « récit-théâtre » dans leurs chairs et leurs voix. Sans décor ni costume, Abysses fait entrer dans la vie des sauveteurs en mer. La pièce raconte par fragments leur courage, leur engagement, leur épuisement. À ces existences qui tentent d’en sauver d’autres, Davide Enia croise une quête personnelle : le désir de se rapprocher d’un père vieillissant et mutique. Ces petites histoires qui n’en sont pas, disent le monde d’aujourd’hui. Elles invitent à la recherche d’une humanité nouvelle. Par la limpidité de son adresse, son humour comme sa foi dans le théâtre, Abysses est d’une force vitale et nécessaire.

Durée : 1h15 + Rencontre avec les artistes à l’issue de al représentation / Tout public à partir de 15 ans

NEST – CDN transfrontalier de Thionville Grand Est

Texte : Davide Enia

Mise en scène : Alexandra Tobelaim

Avec : Solal Bouloudnine et Claire Vailler (guitare et voix)

Traduction : Olivier Favier

Scénographie : Olivier Thomas

Création lumière : Alexandre Martre

Régie son et régie générale : Emile Wacquiez

Composition musciale : Claire Vailler et Olivier Mellano

Production : Mathilde Clavel. Tout public

Jeudi 2023-11-23 20:30:00 fin : 2023-11-23 21:45:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



A moving duet between a musician and an actor, Abysses gives a voice to the rescuers around the island of Lampedusa. Alexandra Tobelaim directs Davide Enia?s « story-theater » on the plight of migrants in the Mediterranean.

After touring Italy-Brazil 3 to 2 from 2011 to 2018, the director reunites with Italian author Davide Enia. Two performers, guitarist and singer Claire Vailler and actor Solal Bouloudnine, carry this « story-theater » with commitment in their flesh and voices. With no set or costumes, Abysses takes us into the lives of lifeguards at sea. The play recounts in fragments their courage, commitment and exhaustion. Davide Enia intersects these lives, which are trying to save others, with a personal quest: the desire to get closer to an aging, mute father. These little stories, which are not stories at all, speak of today?s world. They invite us to search for a new humanity. Abysses is a vital and necessary force, with its limpid address, its humor and its faith in theater.

Running time: 1h15 + Meeting with the artists after the performance / Suitable for all audiences aged 15 and over

NEST – CDN transfrontalier de Thionville Grand Est

Text: Davide Enia

Director: Alexandra Tobelaim

Starring : Solal Bouloudnine and Claire Vailler (guitar and vocals)

Translation: Olivier Favier

Set design: Olivier Thomas

Lighting design: Alexandre Martre

Sound and stage management: Emile Wacquiez

Musical composition: Claire Vailler and Olivier Mellano

Production: Mathilde Clavel

Un conmovedor dúo entre un músico y un actor, Abysses da voz a los rescatadores en torno a la isla de Lampedusa. Alexandra Tobelaim dirige la « historia-teatro » de Davide Enia sobre la difícil situación de los migrantes en el Mediterráneo.

Tras recorrer Italia-Brasil 3 a 2 de 2011 a 2018, la directora vuelve a contar con el autor italiano Davide Enia. Dos intérpretes, la guitarrista y cantante Claire Vailler y el actor Solal Bouloudnine, llevan este « cuento-teatro » con compromiso en sus cuerpos y voces. Sin decorado ni vestuario, Abysses nos adentra en la vida de los rescatadores en el mar. La obra narra en fragmentos su valor, su compromiso y su agotamiento. Davide Enia entrecruza estas vidas, que tratan de salvar a otros, con una búsqueda personal: el deseo de acercarse a un padre anciano y mudo. Estas pequeñas historias, que no son historias en absoluto, cuentan la historia del mundo actual. Nos invitan a buscar una nueva humanidad. Abysses es una fuerza vital y necesaria gracias a su límpida puesta en escena, su humor y su fe en el teatro.

Duración: 1 hora y 15 minutos + Encuentro con los artistas después de la representación / Apto para todos los públicos a partir de 15 años

NEST – CDN transfrontalier de Thionville Grand Est

Texto: Davide Enia

Dirección: Alexandra Tobelaim

Protagonistas : Solal Bouloudnine y Claire Vailler (guitarra y voz)

Traducción: Olivier Favier

Escenografía: Olivier Thomas

Diseño de iluminación: Alexandre Martre

Sonido y escenografía: Emile Wacquiez

Composición musical: Claire Vailler y Olivier Mellano

Producción: Mathilde Clavel

Abysses ist ein bewegendes Duett zwischen einer Musikerin und einem Schauspieler, das den Rettungskräften rund um die Insel Lampedusa eine Stimme verleiht. Alexandra Tobelaim inszeniert Davide Enias « Erzähltheater » über das Schicksal von Migranten im Mittelmeer.

Nach der Tournee von 2011 bis 2018 von Italien-Brasilien 3 à 2 trifft die Regisseurin erneut auf den italienischen Autor Davide Enia. Zwei Darsteller, die Gitarristin und Sängerin Claire Vailler und der Schauspieler Solal Bouloudnine, tragen dieses « Erzähltheater » mit Engagement in ihrem Fleisch und in ihren Stimmen. Ohne Bühnenbild oder Kostüm lässt Abysses die Zuschauer in das Leben der Seenotretter eintauchen. Das Stück erzählt in Fragmenten von ihrem Mut, ihrem Engagement und ihrer Erschöpfung. Davide Enia kreuzt diese Existenzen, die versuchen, andere zu retten, mit einer persönlichen Suche: dem Wunsch, sich einem alternden und stummen Vater zu nähern. Diese kleinen Geschichten, die keine sind, erzählen von der Welt von heute. Sie laden zur Suche nach einer neuen Menschlichkeit ein. Abysses ist aufgrund seiner klaren Sprache, seines Humors und seines Glaubens an das Theater von vitaler und notwendiger Kraft.

Dauer: 1h15 + Treffen mit den Künstlern im Anschluss an die Vorstellung / Für alle ab 15 Jahren

NEST – Grenzüberschreitendes CDN von Thionville Grand Est

Text: Davide Enia

Inszenierung: Alexandra Tobelaim

Mit : Solal Bouloudnine und Claire Vailler (Gitarre und Gesang)

Übersetzung: Olivier Favier

Bühnenbild: Olivier Thomas

Lichtgestaltung: Alexandre Martre

Ton- und Generalregie: Emile Wacquiez

Musikalische Komposition: Claire Vailler und Olivier Mellano

Produktion: Mathilde Clavel

Mise à jour le 2023-09-27 par OT GRAND VERDUN