DAD IS DEAD (NUIT DU CIRQUE) 6 Place georges Guérin Verdun, 18 novembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Sur un vélo acrobatique, deux protagonistes bavardent à bâtons rompus. En mouvement perpétuel dans un cercle de 9 mètres, les comparses enchaînent les figures et en viennent à questionner la notion d’engagement. Un dialogue drôle et réjouissant à la croisée du cirque et du théâtre.

Juchés tous les deux sur un unique vélo, le comédien Arnaud Saury et le circassien Mathieu Despoisse ne cessent de tourner autour d’une piste. L’un pédale, l’autre tente de s’accrocher, les rôles s’inversent et le guidon passe de main en main. Tout en enchaînant les acrobaties, les deux compères devisent de tout et de rien – l’engagement, les bananes équitables, le mariage pour tous – développant sans l’air d’y toucher une réflexion décalée et faussement badine sur le militantisme et la volonté de faire le monde à son image. Spectacle de cirque un peu bavard ou pièce de théâtre acrobatique ? Les deux complices, qui collaborent depuis 2005, ne tranchent pas la question et jouent aux équilibristes entre les deux disciplines dans un exercice de haute voltige aussi pertinent qu’hilarant.. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 20:40:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



On an acrobatic bicycle, two protagonists have a casual chat. In perpetual motion in a 9-meter circle, the pair perform a series of tricks that raise questions about the notion of commitment. A funny and entertaining dialogue at the crossroads of circus and theater.

Perched on a single bicycle, actor Arnaud Saury and circus artist Mathieu Despoisse spin around a track. One pedals, the other tries to hold on, roles are reversed and the handlebars are passed from hand to hand. As they perform one acrobatic act after another, the pair discuss everything and anything – commitment, fair-trade bananas, marriage for all – developing an offbeat, falsely playful reflection on militancy and the desire to make the world in one?s own image. Is this a chatty circus show or an acrobatic play? The two accomplices, who have been collaborating since 2005, don’t settle the question and play a balancing act between the two disciplines in a high-flying exercise as relevant as it is hilarious.

Sobre una bicicleta acrobática, dos protagonistas mantienen una charla improvisada. En perpetuo movimiento en un círculo de 9 metros, realizan un truco tras otro, cuestionando la noción de compromiso. Es un diálogo divertido y delicioso en la encrucijada del circo y el teatro.

Ambos subidos a una misma bicicleta, el actor Arnaud Saury y el artista circense Mathieu Despoisse no dejan de dar vueltas alrededor de una pista. Uno pedalea, el otro intenta agarrarse, los papeles se invierten y el manillar pasa de mano en mano. Mientras realizan un truco acrobático tras otro, los dos amigos hablan de todo y de nada: compromiso, plátanos de comercio justo, matrimonio para todos… desarrollando una reflexión poco convencional y engañosamente desenfadada sobre la militancia y el deseo de hacer el mundo a imagen y semejanza de uno mismo. ¿Un espectáculo de circo ligeramente parlanchín o una obra acrobática? Los dos cómplices, que trabajan juntos desde 2005, no resuelven la cuestión y hacen equilibrios entre las dos disciplinas en un ejercicio de altos vuelos tan pertinente como hilarante.

Auf einem akrobatischen Fahrrad plaudern zwei Protagonisten aus dem Nähkästchen. In ständiger Bewegung in einem Kreis von 9 Metern reihen die beiden Figuren aneinander und stellen den Begriff des Engagements in Frage. Ein lustiger und erheiternder Dialog zwischen Zirkus und Theater.

Der Schauspieler Arnaud Saury und der Zirkusartist Mathieu Despoisse sitzen beide auf einem einzigen Fahrrad und drehen sich ständig um eine Bahn. Der eine tritt in die Pedale, der andere versucht sich festzuhalten, die Rollen werden getauscht und der Lenker wird von Hand zu Hand weitergereicht. Während sie akrobatische Kunststücke vorführen, unterhalten sich die beiden über alles und nichts – Engagement, fair gehandelte Bananen, die Ehe für alle – und entwickeln dabei, ohne den Anschein zu erwecken, eine schräge und falsch scherzhafte Reflexion über Militanz und den Willen, die Welt nach seinem eigenen Bild zu gestalten. Ein etwas geschwätziges Zirkusspektakel oder ein akrobatisches Theaterstück? Die beiden Komplizen, die seit 2005 zusammenarbeiten, lassen die Frage offen und balancieren zwischen den beiden Disziplinen in einer ebenso treffenden wie urkomischen Hochseilübung.

