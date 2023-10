FESTIVAL FAUBOURG DU BLUES 6 Place Georges Guérin Verdun, 18 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Pour donner un petit goût d’exceptionnel à cette édition, nous avons choisi de varier les plaisirs et de donner à la Scène Jeanne d’Arc (église désacralisée du quartier de la Cité verte) l’aura d’un lieu ouvert sur le monde et sur les mondes du blues.

Une fois de plus, le Faubourg du Blues vous emmène au cœur de l’essence du blues et sur les rives des musiques du monde en gardant comme cap de captiver les oreilles du public et de soutenir les artistes.

Pour cette 9e édition, nous avons voulu renforcer la création et vous proposer des concerts inédits et exceptionnels.

Le Juke Joint, festival «off» dans les bars de la ville, invite à la découverte sans contrainte avec seulement l’envie de pousser une porte, fermer les yeux et se laisser emporter par cette expérience multisensorielle qu’offre le cadre chaleureux d’un café. Cette année, le festival «off» a renforcé son soutien aux artistes locaux et régionaux avec une programmation riche et plurielle.

La scène du festival «in» accueillera des artistes de tout horizon, venus s’exprimer à travers leurs musiques et leur voix. Avec une motivation et une passion intactes, l’équipe du festival s’enorgueillit d’offrir un événement de grande qualité artistique accessible à tous, entre tradition et modernité, qui présente l’éclectisme du blues dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Au programme, des têtes d’affiche, des valeurs sûres, et aussi de nouveaux talents.

Demandez le programme !. Tout public

Samedi 2023-10-18 19:00:00 fin : 2023-10-18 . .

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



To give this year?s edition a little taste of the exceptional, we?ve chosen to vary the pleasures and give the Scène Jeanne d?Arc (a desecrated church in the Cité verte district) the aura of a venue open to the world and to the world of blues.

Once again, the Faubourg du Blues will take you to the heart of the blues and to the shores of world music, with the aim of captivating the public?s ears and supporting the artists.

For this 9th edition, we wanted to reinforce the creative aspect of the event, and offer you some exceptional new concerts.

The Juke Joint, an « off » festival held in the city?s bars, is an invitation to unrestricted discovery, with only the desire to push open a door, close your eyes and let yourself be carried away by the multi-sensory experience offered by the warm atmosphere of a café. This year, the « off » festival has reinforced its support for local and regional artists with a rich and diverse program.

The « in » festival stage will welcome artists from all horizons, expressing themselves through their music and their voices. With motivation and passion intact, the festival team prides itself on offering an event of the highest artistic quality, accessible to all, between tradition and modernity, presenting the eclecticism of the blues in a warm and friendly atmosphere. The program includes headliners, established names and new talent.

Ask for the program!

Para que la edición de este año tenga algo de excepcional, hemos optado por variar los placeres y dar a la Scène Jeanne d’Arc (una iglesia profanada del barrio de la Cité verte) el aura de un lugar abierto al mundo y al mundo del blues.

Una vez más, el Faubourg du Blues le llevará al corazón del blues y a las orillas de las músicas del mundo, con el objetivo de cautivar al público y apoyar a los artistas.

Para esta 9ª edición, hemos querido reforzar el lado creativo del festival y ofrecerle nuevos conciertos excepcionales.

El Juke Joint, festival « off » que se celebra en los bares de la ciudad, es una invitación a descubrir cosas nuevas, sin restricciones, sólo con ganas de empujar una puerta, cerrar los ojos y dejarse llevar por la experiencia multisensorial que ofrece el cálido ambiente de un café. Este año, el festival « off » ha reforzado su apoyo a los artistas locales y regionales con un programa rico y variado.

El escenario del festival « in » acogerá a artistas de todos los horizontes, que se expresarán a través de su música y sus voces. Con la motivación y la pasión intactas, el equipo del festival se enorgullece de ofrecer un evento de la más alta calidad artística, accesible a todos, mezcla de tradición y modernidad, que muestra el eclecticismo del blues en un ambiente cálido y acogedor. El programa incluye cabezas de cartel, nombres consagrados y nuevos talentos.

Solicite el programa

Um dieser Ausgabe einen Hauch von Außergewöhnlichkeit zu verleihen, haben wir uns entschieden, die Freuden zu variieren und der Scène Jeanne d’Arc (einer entweihten Kirche im Viertel Cité verte) die Aura eines weltoffenen Ortes und der Welten des Blues zu verleihen.

Einmal mehr führt Sie der Faubourg du Blues zum Wesen des Blues und zu den Ufern der Weltmusik, wobei er die Ohren des Publikums fesselt und die Künstler unterstützt.

Für diese 9. Ausgabe haben wir uns vorgenommen, die Kreativität zu stärken und Ihnen neue und außergewöhnliche Konzerte anzubieten.

Juke Joint, das Off-Festival in den Bars der Stadt, lädt zu einer ungezwungenen Entdeckungsreise ein, bei der man einfach nur die Tür aufstoßen, die Augen schließen und sich von der multisensorischen Erfahrung, die der warme Rahmen eines Cafés bietet, mitreißen lassen möchte. Das diesjährige Off-Festival hat seine Unterstützung für lokale und regionale Künstler mit einem reichhaltigen und vielfältigen Programm verstärkt.

Auf der Bühne des « in »-Festivals werden Künstler aus aller Welt auftreten, um sich mit ihrer Musik und ihren Stimmen auszudrücken. Mit ungebrochener Motivation und Leidenschaft ist das Festivalteam stolz darauf, eine für alle zugängliche Veranstaltung von hoher künstlerischer Qualität anzubieten, die zwischen Tradition und Moderne angesiedelt ist und den Eklektizismus des Blues in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre präsentiert. Auf dem Programm stehen bekannte und beliebte Namen, aber auch neue Talente.

Fragen Sie nach dem Programm!

Mise à jour le 2023-09-30 par OT GRAND VERDUN