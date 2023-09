CONCERT | KARPATT 6 Place georges Guérin Verdun, 5 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Groupe de musique cosmopolite, Karpatt débarque avec ses chansons en français mêlant gipsy jazz, rock et sonorités sud-américaines. Avec leur nouvel album, En Escale, le voyage est garanti.

Depuis vingt ans, le groupe Karpatt fait se rencontrer musiques et cultures d’ailleurs. Les chansons de leur neuvième et dernier album, En escale, sont autant intimes que politiques, rêveuses qu’engagées. Elles racontent avec finesse notre monde, les amitiés comme la violence, l’exil de certains, la quête d’amour du plus grand nombre. Ces chansons sont nourries d’influences musicales diverses, des rythmes de l’Amérique latine, avec la salsa ou la rumba, à l’énergie du rock ou la musique gitane… sans oublier quelques touches électro. Né du confinement, les titres d’En Escale nous sont proches ; ils disent l’importance des échanges humains sans jamais oublier l’épreuve de la solitude… Mais Karpatt garde toujours le moral avec ces morceaux à l’esprit festif. Les voici de retour, prêts à nous éblouir de leur musique !

Durée : 1h15. Tout public

Jeudi 2023-10-05 20:30:00 fin : 2023-10-05 21:45:00. 10 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



A cosmopolitan music group, Karpatt arrives with songs in French that blend gypsy jazz, rock and South American sounds. With their new album, En Escale, a journey is guaranteed.

For twenty years, the group Karpatt has been bringing together music and cultures from elsewhere. The songs on their ninth and latest album, En escale, are as intimate as they are political, dreamy as they are committed. They tell the story of our world, of friendships and violence, of exile for some, and of the quest for love for many. These songs are nourished by diverse musical influences, from the rhythms of Latin America, with salsa or rumba, to the energy of rock or gypsy music? not forgetting a few electro touches. Born of confinement, the tracks on En Escale are close to us; they speak of the importance of human exchanges without ever forgetting the ordeal of solitude? But Karpatt always keep their spirits up with these festive tracks. Here they are again, ready to dazzle us with their music!

Running time: 1h15

Karpatt, grupo de música cosmopolita, vuelve con canciones en francés que mezclan jazz gitano, rock y sonidos sudamericanos. Su nuevo álbum, En Escale, es una garantía de viaje.

Desde hace veinte años, el grupo Karpatt reúne músicas y culturas de otros lugares. Las canciones de su noveno y último álbum, En escale, son tan íntimas como políticas, tan soñadoras como comprometidas. Cuentan la historia de nuestro mundo, de las amistades y la violencia, del exilio de algunos y la búsqueda del amor de muchos. Las canciones se nutren de influencias musicales muy diversas, desde los ritmos de América Latina, con la salsa y la rumba, hasta la energía del rock y la música gitana, sin olvidar un toque de electro. Nacidos del encierro, los temas de En Escale nos resultan cercanos; hablan de la importancia de los intercambios humanos sin olvidar nunca el calvario de la soledad? Pero Karpatt siempre mantienen el ánimo alto con estos temas festivos. Vuelven dispuestos a deslumbrarnos con su música

Duración: 1 hora y 15 minutos

Die kosmopolitische Musikgruppe Karpatt kommt mit ihren französischen Liedern, die Gipsy-Jazz, Rock und südamerikanische Klänge vermischen. Mit ihrem neuen Album En Escale ist die Reise garantiert.

Seit zwanzig Jahren bringt die Gruppe Karpatt Musik und Kulturen aus anderen Ländern zusammen. Die Lieder ihres neunten und letzten Albums, En escale, sind ebenso intim wie politisch, verträumt wie engagiert. Sie erzählen mit Feingefühl von unserer Welt, von Freundschaften und Gewalt, vom Exil mancher und von der Suche nach Liebe vieler. Die Lieder sind von verschiedenen musikalischen Einflüssen geprägt, von lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa oder Rumba bis hin zur Energie des Rock oder der Zigeunermusik, ohne dabei einige Elektroeinflüsse zu vergessen. Die Titel von En Escale, die aus der Enge entstanden sind, sind uns nahe; sie erzählen von der Bedeutung des menschlichen Austauschs, ohne jemals die Prüfung der Einsamkeit zu vergessen Aber Karpatt behält mit diesen festlichen Stücken immer die Moral. Sie sind wieder da und bereit, uns mit ihrer Musik zu begeistern!

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Mise à jour le 2023-09-27 par OT GRAND VERDUN