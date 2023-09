SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON 2023/2024 + SPECTACLE ‘RAPPROCHONS-NOUS’ 6 Place Georges Guérin Verdun, 23 septembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Soirée de lancement de saison 2023/2024 :

Durée : 1h30

L’équipe de Transversales et ses artistes associé·e·s vous invitent à participer à la grande soirée de lancement de la saison 23/24.

Ce rendez-vous est ouvert à tou·te·s, il sera convivial et festif, et probablement quelque peu décalé.

Vous vous demandez si ce que propose Transversales est bien fait pour vous ?

Vous hésitez encore entre tel ou tel spectacle ? Pas une seconde à perdre : venez découvrir ensemble les 34 spectacles programmés.

Cette soirée, c’est aussi l’occasion de faire découvrir Transversales à vos ami·e·s, voisin·e·s et autres connaissances qui se demandent bien pourquoi vous passez votre temps au théâtre.

Alors complétez la voiture avec qui vous voulez, c’est une occasion rêvée pour se rapprocher!

En résumé, on vous présente la saison culturelle avec la complicité des artistes associé·e·s puis vous serez invité·e·s à vous rapprocher des artistes de La Mondiale générale.

Enfin, nous trinquerons tou·te·s ensemble

Spectacle « Rapprochons-nous »

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 30 min

De l’équilibrisme amplifié ! Deux acrobates se tiennent sur un bastaing, un grand poteau de bois. Un preneur de son approche et diffuse dans la salle leurs moindres mouvements comme leurs moindres paroles, une foule de micro événements !

Ils se tiennent au-dessus du vide. Pour Alexandre Denis et Frédéric Arsenault, il faut sans cesse se rapprocher l’un de l’autre, ne jamais tomber. Ils ne sont pas seuls dans leur aventure : un preneur de son, muni d’un immense micro, s’approche d’eux. Diffusée sur une vingtaine de haut-parleurs (des postes radio), la prise de son amplifie les frottements de leurs vêtements, leurs respirations, leurs échanges à voix basse. Nous entendons nos deux comparses discuter, s’entraider, se persuader, s’auto-persuader… à quelques centimètres au-dessus du sol. Les réactions des spectateur·rice·s sont également diffusées par notre preneur de son qui parcourt la salle : tout fait événement!

Après Sabordage, présenté au Grand Festival en 2022, Rapprochons-nous nous plonge dans l’intimité d’un duo d’acrobates pour une performance visuelle et sonore vertigineuse !. Tout public

Samedi 2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 23:00:00. 0 EUR.

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



2023/2024 season launch party:

Duration: 1h30

The Transversales team and its associate artists invite you to take part in the big launch party for the 23/24 season.

This event is open to all, will be convivial and festive, and will probably be a little offbeat.

Are you wondering whether Transversales is right for you?

Are you still hesitating between one show or another? There’s no time to lose: come and discover the 34 shows on the program together.

This evening is also an opportunity to introduce Transversales to your friends, neighbors and other acquaintances who may wonder why you spend your time at the theater.

So fill the car with whoever you like – it’s the perfect opportunity to get to know each other!

To sum up, we’ll present the cultural season with the help of our associate artists, then invite you to get up close and personal with the artists from La Mondiale générale.

Finally, we’ll toast the season together

Rapprochons-nous » show

For all ages 8 and up

Running time: 30 min

Amplified balancing act! Two acrobats stand on a bastaing, a large wooden pole. A sound recordist approaches them and broadcasts their every movement and every word to the audience – a host of micro-events!

They stand above the void. For Alexandre Denis and Frédéric Arsenault, it’s all about getting closer to each other, never falling. They are not alone in their adventure: a sound engineer, equipped with a huge microphone, approaches them. Broadcast over a score of loudspeakers (radio sets), the sound pickup amplifies the rubbing of their clothes, their breathing, their low-voiced exchanges. We hear our two companions discussing, helping each other, persuading each other, self-persuading? just a few centimetres above the ground. The reactions of the spectators are also broadcast by our sound engineer, who roams the auditorium: everything is an event!

After Sabordage, presented at the Grand Festival in 2022, Rapprochons-nous plunges us into the intimacy of an acrobatic duo for a dizzying visual and aural performance!

Velada de presentación de la temporada 2023/2024:

Duración: 1h30

El equipo de Transversales y sus artistas asociados le invitan a participar en la gran fiesta de lanzamiento de la temporada 23/24.

Este evento está abierto a todos, será amistoso y festivo, y probablemente se saldrá un poco de lo habitual.

¿Se pregunta si Transversales es la mejor opción para usted?

¿Aún no está seguro de qué espectáculo elegir? No hay tiempo que perder: venga a descubrir juntos los 34 espectáculos del programa.

Esta velada es también la ocasión de presentar Transversales a sus amigos, vecinos y otros conocidos que tal vez se pregunten por qué pasa usted su tiempo en el teatro.

Así que llene el coche con quien quiera: ¡es la ocasión perfecta para conocerse!

En resumen, presentaremos la temporada cultural con la ayuda de los artistas asociados, y después te invitaremos a conocer de cerca a los artistas de La Mondiale générale.

Por último, tomaremos una copa todos juntos

Espectáculo « Rapprochons-nous

Para todos los públicos a partir de 8 años

Duración: 30 min

¡Equilibrio amplificado! Dos acróbatas se colocan sobre un bastaing, un gran poste de madera. Un sonidista se acerca a ellos y transmite cada uno de sus movimientos y cada una de sus palabras al auditorio, ¡un sinfín de microeventos!

Están por encima del vacío. Para Alexandre Denis y Frédéric Arsenault, se trata de acercarse el uno al otro, de no caer nunca. No están solos en su aventura: un sonidista con un enorme micrófono se acerca a ellos. Emitido por una veintena de altavoces (aparatos de radio), la captación sonora amplifica el roce de sus ropas, su respiración y sus intercambios en voz baja. Oímos a nuestros dos compañeros hablar, ayudarse, persuadirse, convencerse… a pocos centímetros del suelo. Las reacciones de los espectadores también son retransmitidas por nuestro sonidista, que recorre la sala: ¡todo es un acontecimiento!

Después de Sabordage, presentado en el Grand Festival de 2022, Rapprochons-nous nos sumerge en la intimidad de un dúo acrobático para un espectáculo visual y sonoro vertiginoso

Abendveranstaltung zum Saisonstart 2023/2024 :

Dauer: 1,5 Stunden

Das Team von Transversales und die assoziierten Künstler laden Sie ein, am großen Eröffnungsabend der Saison 23/24 teilzunehmen.

Dieser Termin ist für alle offen, er wird gesellig und festlich und wahrscheinlich etwas schräg sein.

Sie fragen sich, ob das, was Transversales anbietet, das Richtige für Sie ist?

Sind Sie noch unschlüssig, welche Aufführung Sie sehen möchten? Verlieren Sie keine Sekunde: Entdecken Sie gemeinsam mit uns die 34 Vorstellungen, die auf dem Programm stehen.

Dieser Abend bietet Ihnen auch die Gelegenheit, Ihre Freunde, Nachbarn und andere Bekannte, die sich fragen, warum Sie Ihre Zeit im Theater verbringen, mit Transversales bekannt zu machen.

Machen Sie den Wagen also voll, mit wem Sie wollen, es ist eine ideale Gelegenheit, sich näher zu kommen!

Kurz gesagt, wir stellen Ihnen die kulturelle Saison mit den assoziierten Künstlern vor und laden Sie dann ein, sich mit den Künstlern von La Mondiale générale anzufreunden.

Schließlich werden wir alle zusammen anstoßen

Theaterstück « Rapprochons-nous » (Annäherung)

Für alle ab 8 Jahren

Dauer: 30 Min

Verstärkte Seiltanzkunst! Zwei Akrobaten stehen auf einem Bastaing, einem großen Holzpfosten. Ein Tontechniker nähert sich und überträgt ihre kleinsten Bewegungen und Worte in den Raum, eine Fülle von Mikroereignissen!

Sie stehen über dem Abgrund. Für Alexandre Denis und Frédéric Arsenault ist es wichtig, sich immer wieder aufeinander zuzubewegen und nie zu fallen. Sie sind bei ihrem Abenteuer nicht allein: Ein Tontechniker mit einem riesigen Mikrofon nähert sich ihnen. Die Tonaufnahme wird über zwanzig Lautsprecher (Radios) übertragen und verstärkt das Reiben ihrer Kleidung, ihr Atmen und ihre leisen Gespräche. Wir hören, wie die beiden sich unterhalten, sich gegenseitig helfen, sich überreden, sich selbst überreden, nur wenige Zentimeter über dem Boden. Die Reaktionen der Zuschauer werden auch von unserem Tontechniker übertragen, der durch den Saal läuft: Alles ist ein Ereignis!

Nach Sabordage, das 2022 auf dem Grand Festival gezeigt wurde, lässt uns Rapprochons-nous in die Intimität eines Akrobatenduos eintauchen und bietet eine schwindelerregende visuelle und akustische Performance!

