Prélude Musical à Noël – Dominique Robert – Orgue 6 Place Général De Gaulle Dinard, 24 décembre 2023, Dinard.

Dinard Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 16:45:00

fin : 2023-12-24

.

Noëls populaires à l’orgue. En prélude à la veillée de Noël, quelques musiques emblématiques de cette fête qui invite au rassemblement.

Récital gratuit, ouvert à tous.

PROGRAMME

● John-Francis Wade / Louis-James-Alfred Lefebure-Wely

Adeste fideles (accourez fidèles)

● Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier

Laissez paître vos bêtes (thème du cantique « Venez divin messie)

● Claude Balbastre

Joseph est bien marié

● Louis-Claude Daquin

Noë IX sur les flûtes (pour l’amour de Marie et courons à la fête)

Noël X grand jeu et duo (quand Jésus naquit à Noël, Bon Joseph écoutez-moi)

● César Franck

Or nous dites Marie

● Franz-Xavier Gruber

Douce nuit

dimanche 24 décembre 2023 – 16H45

Eglise Notre Dame

.

6 Place Général De Gaulle Eglise Notre Dame

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme