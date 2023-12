OBJETS DETOURNES 6 Place Gambetta Pézenas, 7 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-07 10:00:00

fin : 2024-01-06 18:00:00

Cet automne, la Maison des Métiers d’Art accueille sur sa mezzanine les pièces de sept créateurs qui, usant de leur savoir-faire et de leur créativité, détournent les objets de leur utilité première et créent des pièces uniques étonnantes..

« Objets détournés »

Trompe l’œil, détournement, récupération, assemblage… Rendez-vous au cœur de l’imaginaire débordant des artisans d’art – travaillant le papier, le métal, le verre ou le bois – sensibles à l’importance de prendre soin de nos ressources et souhaitant donner une seconde vie aux objets du quotidien, en les sublimant.

Avec les œuvres de : Jean Gazdac, Jean-Louis Hurlin, Pierre Julien, Alice Leblanc-Laroche, Petits Plis – Véronique Wardega, Dominique Pourrailly, Angèle Riguidel.

6 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



