Après-midi jeux de société 6 Place du Villers Lampaul-Guimiliau, dimanche 7 janvier 2024.

Lampaul-Guimiliau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:00:00

fin : 2024-01-07

Après-midi jeux de société à partir de 15h à la Ludothèque de Lampaul-Guimiliau.

GRATUIT OUVERT A TOUS

Plus de 20 tables de jeux installées et mises à votre disposition. le principe est simple :

On arrive quand on veut à partir de 15h00 et on s’amuse!

Une personne dédiée est disponible pour vous expliquer toutes les règles des jeux

6 Place du Villers Ludothèque de Lampaul-Guimiliau

Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne



