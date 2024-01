STAGE DE SOPHROLOGIE 6 Place du Nombre d’Or Montpellier, lundi 26 février 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 16:45:00

fin : 2024-02-26 18:00:00

8 séances pour se libérer du stress et mieux vivre au quotidien

Janvier & Mars 2024 – Stage animé par Delphine JAY, sophrologue certifiée, avec l’association ADRA Antigone

STAGE BIEN-ÊTRE – SOPHROLOGIE – GESTION DU STRESS (Montpellier-Antigone) – Stressé·e ? Envie de vous sentir plus épanoui·e ?

Participez à un stage de sophrologie Gestion du stress & Relaxation pour acquérir des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation et vous libérer du stress.

Un programme de 8 séances en collectif ainsi qu’une plateforme en ligne pour pratiquer et échanger en groupe et vous entraîner où et quand vous le souhaitez.

Venez découvrir les bienfaits de la sophrologie pour gérer votre stress efficacement, développer progressivement vos capacités et mieux vivre au quotidien

14 € par séance – 112 € (8 chèques de 14 €, ou 2 chèques de 56 € ou virement 112 €)

+ 10 € pour l’Adhésion à l’Adra

Session 1 – Séances les lundi à 16h45 – Du 8 janvier au 11 mars (pause vacances scolaires)

Session 2 – Séances les mercredi 19h45 – Du 13 Mars au 29 Mai (pause vacances scolaires et jours fériés)

6 Place du Nombre d’Or

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



