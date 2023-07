Portes ouvertes au moulin des mécaniciens 6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches, 16 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Exposé de l’histoire du moulin et démonstration du fonctionnement des machines restaurées par les bénévoles de l’association..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 11:30:00. EUR.

6 Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Presentation of the history of the mill and demonstration of the functioning of the machines restored by the volunteers of the association.

Presentación de la historia del molino y demostración del funcionamiento de las máquinas restauradas por los voluntarios de la asociación.

Vortrag über die Geschichte der Mühle und Demonstration der Funktionsweise der Maschinen, die von den Freiwilligen des Vereins restauriert wurden.

Mise à jour le 2023-02-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire