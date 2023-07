Balade découverte, parcours Beaux Lieux au cœur des Prairies du Roy 6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches, 20 juillet 2023, Beaulieu-lès-Loches.

Beaulieu-lès-Loches,Indre-et-Loire

Visite guidée insolite vous entraînant dans les Prairies du Roy, jusqu’aux Petits Jardins de Beaulieu en passant par les charmantes ruelles de la ville. Laissez-vous guider à travers le temps, entre patrimoine et art à la découverte des Beaux Lieux. De 17h à 19h..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 19:00:00. 5 EUR.

6 Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An unusual guided tour takes you through the Prairies du Roy, the Petits Jardins de Beaulieu and the town?s charming alleyways. Let yourself be guided through time, between heritage and art, as you discover the Beaux Lieux. From 5pm to 7pm.

Una insólita visita guiada por las Praderas del Roy, los Pequeños Jardines de Beaulieu y las encantadoras callejuelas de la ciudad. Déjese llevar a través del tiempo, entre patrimonio y arte, para descubrir los Beaux Lieux. De 17:00 a 19:00 h.

Eine ungewöhnliche Führung, die Sie durch die Prairies du Roy, die Petits Jardins de Beaulieu und die charmanten Gassen der Stadt führt. Lassen Sie sich durch die Zeit führen, zwischen Kulturerbe und Kunst auf der Entdeckung der Schönen Orte. Von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire