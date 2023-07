Les Journées du Patrimoine au Château de Coupiac 6, Place du manège Coupiac, 12 juillet 2023, Coupiac.

Coupiac,Aveyron

Vous pourrez y découvrir 15 salles aménagées, des expositions sur la vie au Moyen Âge ( calligraphie, costumes, jeux …),.

6, Place du manège Le château

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie



Here, you’ll find 15 rooms with exhibitions on life in the Middle Ages (calligraphy, costumes, games, etc.),

Hay 15 salas con exposiciones sobre la vida en la Edad Media (caligrafía, trajes, juegos, etc.),

Hier können Sie 15 eingerichtete Räume, Ausstellungen über das Leben im Mittelalter ( Kalligraphie, Kostüme, Spiele …) entdecken,

