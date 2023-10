Exposition 6, Place du manège Coupiac, 18 septembre 2023, Coupiac.

Coupiac,Aveyron

Art et Culture : Exposition des artistes locaux.

2023-09-18 fin : 2023-10-20 . EUR.

6, Place du manège Le château

Coupiac 12550 Aveyron Occitanie



Art and Culture: Exhibition of local artists

Arte y Cultura: Exposición de artistas locales

Kunst und Kultur: Ausstellung lokaler Künstler

