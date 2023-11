Marché de noël à Saint André de Cubzac 6 Place du Général de Gaulle Saint-André-de-Cubzac, 2 décembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

A l’occasion des fêtes de fin d’année et de cette période si féérique qu’est Noël, la ville décide de s’illuminer et d’enfiler son costume rouge et blanc le temps d’un week-end en vous proposant un marché de Noël. Au programme, de nombreuses animations pour petits et grands !

Horaires d’ouverture au public : le samedi de 16h à 20h

(démontage des stands le soir) et le dimanche de 10h à 18h.

Animations avec plus de 15 artisans locaux : ateliers créatifs, animations musicales, pauses gourmandes, contes de noël, jeu de piste, rencontre avec le père noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

6 Place du Général de Gaulle Place de la Mairie

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the end of the year celebrations and this so fairy period that is Christmas, the city decides to illuminate itself and to put on its red and white costume for the time of a weekend by proposing you a Christmas market. On the program, many animations for young and old!

Opening hours to the public: Saturday from 4pm to 8pm

(dismantling of the stands in the evening) and on Sunday from 10 am to 6 pm.

Activities with more than 15 local craftsmen: creative workshops, musical activities, food breaks, Christmas tales, treasure hunt, meeting with Santa Claus.

Con motivo de las fiestas de fin de año y del periodo mágico de la Navidad, la ciudad decide iluminarse y ponerse el traje rojo y blanco durante un fin de semana ofreciendo un mercado navideño. En el programa, numerosas actividades para grandes y pequeños

Horario de apertura al público: sábado de 16 a 20 horas

(Desmontaje de las gradas por la tarde) y el domingo de 10 a 18 horas.

Actividades con más de 15 artesanos locales: talleres creativos, actividades musicales, pausas para comer, cuentos de Navidad, búsqueda del tesoro, encuentro con Papá Noel.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage und der so märchenhaften Zeit, die Weihnachten ist, beschließt die Stadt, sich zu beleuchten und ein Wochenende lang in rot-weiße Kostüme zu schlüpfen, indem sie Ihnen einen Weihnachtsmarkt anbietet. Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen für Groß und Klein!

Öffnungszeiten für das Publikum: Samstag von 16:00 bis 20:00 Uhr

(Abbau der Stände am Abend) und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Animationen mit mehr als 15 lokalen Handwerkern: kreative Workshops, musikalische Animationen, Schlemmerpausen, Weihnachtsgeschichten, Schnitzeljagd, Treffen mit dem Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-10-18 par Bourg Cubzaguais Tourisme