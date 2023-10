Noël solidaire 6 Place du Général De Gaulle Rothau, 2 décembre 2023, Rothau.

Rothau,Bas-Rhin

Le restaurant Les petits plats de “Mamama”, organise pour la troisième fois son Marché de Noël solidaire regroupant des artistes et producteurs de la vallée de la Bruche. La famille Noel ainsi que du vin et jus d’orange chaud seront là pour vous recevoir..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

6 Place du Général De Gaulle

Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est



For the third time, the restaurant Les petits plats de ?Mamama? is organizing its Marché de Noël solidaire, bringing together artists and producers from the Bruche Valley. The Noel family, along with wine and hot orange juice, will be on hand to welcome you.

Por tercera vez, el restaurante Les petits plats de ?Mamama? organiza su Mercado de Navidad, que reúne a artistas y productores del Valle del Bruche. La familia Noel le recibirá con vino y zumo de naranja caliente.

Das Restaurant Les petits plats de ?Mamama? organisiert zum dritten Mal einen solidarischen Weihnachtsmarkt, auf dem Künstler und Produzenten aus dem Bruche-Tal vertreten sind. Die Familie Noel sowie heißer Wein und Orangensaft stehen bereit, um Sie zu empfangen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche