VISITE DE LA BRASS’POTES 6 Place du Commandant Flesch Bruyères, 12 juin 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Découvrez cette récente micro-brasserie, où tradition et innovation se rencontrent. Plongez dans le processus de création des bières fabriquées par deux jeunes entrepreneurs, de la sélection des ingrédients à la mise en bouteille. Explorez les installations et dégustez leurs breuvages. Ces brasseurs passionnés seront là pour vous guider et répondre à toutes vos questions.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.. Adultes

Mercredi à 16:00:00 ; fin : . 7 EUR.

6 Place du Commandant Flesch Brasserie La Brass’potes

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Discover this new micro-brewery, where tradition meets innovation. Immerse yourself in the process of creating the beers made by two young entrepreneurs, from ingredient selection to bottling. Explore the facilities and taste their beverages. These passionate brewers will be on hand to guide you and answer all your questions.

Please register with the Tourist Office.

Descubra esta nueva microcervecería, donde la tradición se une a la innovación. Sumérjase en el proceso de creación de las cervezas elaboradas por dos jóvenes emprendedores, desde la selección de ingredientes hasta el embotellado. Explore las instalaciones y deguste sus bebidas. Estos apasionados cerveceros estarán a su disposición para guiarle y responder a todas sus preguntas.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie diese kürzlich eröffnete Mikrobrauerei, in der Tradition und Innovation aufeinandertreffen. Tauchen Sie ein in den Entstehungsprozess der von zwei Jungunternehmern hergestellten Biere, von der Auswahl der Zutaten bis zur Abfüllung. Erkunden Sie die Einrichtungen und probieren Sie ihre Gebräue. Diese leidenschaftlichen Brauer werden Ihnen zur Seite stehen, um Sie zu führen und alle Ihre Fragen zu beantworten.

Nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

