Atelier de photographie « Le sténopé » 6 Place d’Estouteville Avranches, 24 août 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Venez tester le sténopé, ancêtre de l’appareil photo, et retrouvez la magie des premières techniques photographiques : la boîte noire, le papier blanc, la lumière… et l’image apparaît !

Durée de l’atelier environ 1h30..

2023-08-24 11:00:00 fin : 2023-08-24 . .

6 Place d’Estouteville

Avranches 50300 Manche Normandie



Come and try out the pinhole camera’s ancestor, and rediscover the magic of early photographic techniques: the black box, white paper, light… and the image appears!

Workshop lasts approx. 1h30.

Venga a probar la cámara estenopeica, antepasada de la cámara fotográfica, y redescubra la magia de las primeras técnicas fotográficas: la caja negra, el papel blanco, la luz… ¡y aparece la imagen!

El taller dura aproximadamente 1h30.

Testen Sie die Lochkamera, den Vorläufer des Fotoapparats, und erleben Sie die Magie der ersten fotografischen Techniken: die Blackbox, das weiße Papier, das Licht … und das Bild erscheint!

Dauer des Workshops ca. 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche