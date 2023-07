Atelier de photographie « Le cyanotype » 6 Place d’Estouteville Avranches, 10 août 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Découvrez une des plus anciennes techniques d’impression d’image à travers un processus ludique, accessible à toutes et à tous, et obtenez une photo artisanale aux tons bleus et blancs !

Deux ateliers à 11h et 15h (~1h30)..

2023-08-10 11:00:00 fin : 2023-08-10 . .

6 Place d’Estouteville

Avranches 50300 Manche Normandie



Discover one of the oldest image-printing techniques through a fun process that’s accessible to everyone, and get a handcrafted photo in shades of blue and white!

Two workshops at 11am and 3pm (~1h30).

Descubra una de las técnicas de impresión de imágenes más antiguas mediante un proceso divertido y accesible para todos, ¡y consiga una foto hecha a mano en tonos azules y blancos!

Dos talleres a las 11h y a las 15h (~1h30).

Entdecken Sie eine der ältesten Techniken des Bilddrucks durch einen spielerischen Prozess, der für alle zugänglich ist, und erhalten Sie ein handgemachtes Foto in Blau- und Weißtönen!

Zwei Workshops um 11:00 und 15:00 Uhr (~1,5 Stunden).

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche