Visite guidée de la ville « De Legedia à la Belle Andrine » 6 Place d’Estouteville Avranches, 12 juillet 2023, Avranches.

Avranches,Manche

Suivez le guide à la découverte de l’histoire d’Avranches, de la cité gallo-romaine à la ville reconstruite, en passant par l’évêché médiéval.

Chaque mercredi et dimanche à 11h (~1h30) sauf le 13 août.

Départ du Scriptorial..

Vendredi 2023-07-12 fin : 2023-08-30 . .

6 Place d’Estouteville

Avranches 50300 Manche Normandie



Follow the guide to discover the history of Avranches, from the Gallo-Roman city to the rebuilt town, via the medieval bishopric.

Every Wednesday and Sunday at 11 a.m. (~1h30) except August 13.

Departure from the Scriptorial.

Siga al guía mientras exploramos la historia de Avranches, desde la ciudad galo-romana hasta la ciudad reconstruida y el palacio episcopal medieval.

Todos los miércoles y domingos a las 11 h (aprox. 1,5 h) excepto el 13 de agosto.

Salidas desde el Scriptorial.

Folgen Sie dem Reiseführer auf einer Entdeckungsreise durch die Geschichte von Avranches, von der gallorömischen Stadt über die wiederaufgebaute Stadt bis hin zum mittelalterlichen Bischofssitz.

Jeden Mittwoch und Sonntag um 11 Uhr (~1,5 Stunden), außer am 13. August.

Start am Scriptorial.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche