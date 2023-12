Exposition temporaire « Photographes d’Avranches » 6 Place d’Estouteville Avranches, 8 avril 2023, Avranches.

Avranches Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-04-08

fin : 2024-03-09

Les photographies issues de collections patrimoniales, des archives de la Manche et de fonds privés, collectées auprès d’habitants, institutions, associations et entreprises, permettent de saisir l’évolution de la ville d’Avranches, ses événements historiques, ses activités culturelles et sociales.

La visite de l’exposition temporaire est incluse dans le billet d’entrée.

Accès gratuit les premiers dimanches du mois.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Visites guidées de l’exposition temporaire :

Les jeudis 20 juillet, 3, 17 et 31 août à 11h et 15h (~1h).

Pas à pas, laissez-vous conter l’histoire d’Avranches par la photographie, à moins que ce ne soit… l’histoire de la photographie à travers celle d’Avranches ?.

6 Place d’Estouteville

Avranches 50300 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT MSM Normandie – BIT Genêts