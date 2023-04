Animation jeux de plateau 6 Place des Halles, 6 mai 2023, Sauzé-Vaussais.

Animation jeux de plateau

Samedi 6 mail de 14h à 18h salle Socio Culturelle de Sauzé-Vaussais

De 7 à 77 ans ! Venez découvrir une sélection de nouveaux jeux à jouer en famille ou entre amis

Gratuit et tout public

Renseignements 06 98 14 97 74 – cthulhuevent@gmail.com.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 18:00:00. EUR.

6 Place des Halles Salle Socio Culturelle

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Board game animation

Saturday, May 6 from 2:00 pm to 6:00 pm in the Socio Culturelle room of Sauzé-Vaussais

From 7 to 77 years old ! Come and discover a selection of new games to play with family or friends

Free and open to all

Information 06 98 14 97 74 – cthulhuevent@gmail.com

Animación de juegos de mesa

Sábado 6 de mayo de 14.00 a 18.00 h en la sala Socio Culturelle de Sauzé-Vaussais

¡De 7 a 77 años! Venga a descubrir una selección de nuevos juegos para jugar en familia o entre amigos

Gratuito y abierto a todos

Información 06 98 14 97 74 – cthulhuevent@gmail.com

Animation Brettspiele

Samstag, 6. Mail von 14 bis 18 Uhr Salle Socio Culturelle in Sauzé-Vaussais

Von 7 bis 77 Jahren! Entdecken Sie eine Auswahl neuer Spiele, die Sie mit der Familie oder mit Freunden spielen können

Kostenlos und für alle Altersgruppen

Informationen 06 98 14 97 74 – cthulhuevent@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Pays Mellois