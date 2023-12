Dédicace avec Pedro Lima 6 Place des Deux Conils Bergerac, 16 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00

Un tour d’horizon de l’art paléolithique. Après un chapitre entier à la découverte de l’art préhistorique, la validation scientifique, la présentation de l’art pariétal et l’art mobilier, l’auteur aborde dans le deuxième chapitre les grottes ornées.

Si une grande partie des grottes se trouvent en France, l’Espagne et l’Italie ne sont pas en reste… L’auteur se concentre sur les grottes emblématiques de Lascaux, Cosquer et Chauvet sur lesquelles il a déjà publié des ouvrages spécifiques. Très richement illustré ce livre est complété d’un guide d’une vingtaine de pages recensant, par région, les principales grottes et sites préhistorique en France et autour de la Méditerranée.

Un style simple mais très descriptif et imagés font du « Trésor des grottes ornées » un livre à conseiller pour une première approche des grandes grottes ornées françaises..

6 Place des Deux Conils Librairie Montaigne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



