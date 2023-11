Goûter Dédicace avec Stéphane Nicolet 6 Place des Deux Conils Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le 09/12 de 15h à 17h30 : Goûter Dédicace avec Stéphane Nicolet pour « Nounouilles attaque » éditions Little Urban.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

6 Place des Deux Conils Librairie Montaigne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



09/12 from 3pm to 5:30pm: Book signing with Stéphane Nicolet for « Nounouilles attaque » published by Little Urban

09/12 de 15h00 a 17h30: Firma de libros con Stéphane Nicolet para « Nounouilles attaque » publicado por Little Urban

Am 09.12. von 15h bis 17h30: Goûter Dédicace mit Stéphane Nicolet für « Nounouilles attaque » éditions Little Urban

