Rencontre & dédicace avec Joan-Pau Blot 6 Place des Deux Conils Bergerac, 2 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le 02/12 de 10h à 12h30 : Rencontres et Dédicaces avec Joan-Pau Blot pour « Nisals en folia / Boulins en folie » bilingue Occitan / Français éditions Novelum.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00. .

6 Place des Deux Conils Librairie Montaigne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



02/12 from 10am to 12:30pm: Meetings and Signing session with Joan-Pau Blot for « Nisals en folia / Boulins en folie » bilingual Occitan / French editions Novelum

02/12 de 10.00 a 12.30 h: Encuentros y firma de libros con Joan-Pau Blot por « Nisals en folia / Boulins en folie », publicado bilingüe en occitano y francés por Novelum

Am 02.12. von 10.00 bis 12.30 Uhr: Treffen und Signierstunde mit Joan-Pau Blot für « Nisals en folia / Boulins en folie » zweisprachig Okzitanisch / Französisch éditions Novelum

