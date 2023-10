Rencontre & dédicace avec Jéremy Fel 6 Place des Deux Conils Bergerac, 18 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Jeremy Fel, avec un style percutant, ose sans détour nous interroger sur notre rapport à la violence, au bien et au mal, à travers la cruelle période de l’adolescence.

La différence de classe, le rapport hommes femmes et une critique aiguisée du monde de l’édition.

Laissez vous bousculer par cette lecture, vous ne le regretterez pas !

C’est enfin la liberté et l’insouciance pour Juliette, Chloé, Manon et Thaïs : les premières vacances entre amies, à l’autre bout du monde – l’Afrique du Sud. Mais celles-ci vont être de courte durée : l’une d’entre elles est enlevée au bout de quelques jours et sauvagement assassinée. Alors que l’enquête commence au Cap, les proches de la victime, évoluant dans le milieu feutré et trompeur de l’édition parisienne, tentent douloureusement de faire leur deuil..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

6 Place des Deux Conils Librairie Montaigne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jeremy Fel’s hard-hitting style dares to question our relationship with violence, good and evil, through the cruel period of adolescence.

Class differences, gender relations and a sharp critique of the publishing world.

You won’t regret it!

For Juliette, Chloé, Manon and Thaïs, it’s freedom and recklessness at last: their first vacation with friends, on the other side of the world – South Africa. But their vacation is short-lived: one of them is kidnapped after just a few days and brutally murdered. As the investigation begins in Cape Town, the victim’s loved ones in the muffled and deceptive world of Parisian publishing are painfully trying to come to terms with their loss.

El estilo contundente de Jeremy Fel se atreve a cuestionar nuestra relación con la violencia, el bien y el mal, a través del cruel periodo de la adolescencia.

Diferencias de clase, relaciones de género y una aguda crítica al mundo editorial.

Déjese sacudir por esta lectura, ¡no se arrepentirá!

Por fin, Juliette, Chloé, Manon y Thaïs disfrutan de libertad y despreocupación: sus primeras vacaciones con amigas, al otro lado del mundo, en Sudáfrica. Pero sus vacaciones duran poco: una de ellas es secuestrada a los pocos días y brutalmente asesinada. Mientras se inicia la investigación en Ciudad del Cabo, la familia de la víctima, que vive en el discreto y engañoso mundo de la edición parisina, intenta dolorosamente asimilar su dolor.

Jeremy Fel wagt es mit seinem eindringlichen Stil, uns anhand der grausamen Zeit der Adoleszenz ohne Umschweife nach unserem Verhältnis zu Gewalt, Gut und Böse zu fragen.

Der Klassenunterschied, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen und eine scharfe Kritik an der Welt der Verlage.

Lassen Sie sich von dieser Lektüre durchschütteln, Sie werden es nicht bereuen!

Endlich Freiheit und Unbeschwertheit für Juliette, Chloé, Manon und Thaïs: der erste Urlaub unter Freundinnen, am anderen Ende der Welt – in Südafrika. Doch diese sind nur von kurzer Dauer: Eine von ihnen wird nach wenigen Tagen entführt und brutal ermordet. Während die Ermittlungen in Kapstadt beginnen, versuchen die Angehörigen des Opfers, die sich in dem gedämpften und trügerischen Milieu des Pariser Verlagswesens bewegen, auf schmerzhafte Weise, ihre Trauer zu verarbeiten.

Mise à jour le 2023-10-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides