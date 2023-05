Rencontre dédicace avec Guy Rechenmann 6 Place des Deux Conils, 27 mai 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez découvrir Guy Rechenmann à l’occasion de la parution de « C’est pas sorcier » aux éditions Cairn, une enquête entre le rivage aquitain et l’Afrique.

Anselme Viloc, le personnage phare de l’auteur est à nouveau réquisitionné pour une affaire des plus étranges. Une famille bordelaise serait victime d’une ancienne malédiction africaine…Dans ce nouvel opus, on retrouve avec plaisir le flegme de ce flic de papier hors norme, attachant et à l’intuition légendaire!

Ecrivain et homme de télévision, Guy Rechenmann assure être un rêveur et un poète.. Avec ses romans noirs , il revisite le genre policier d’une façon assez inattendue notamment grâce au personnage d’Anselme, flic atypique et obstiné..

2023-05-27

6 Place des Deux Conils Librairie Montaigne

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Guy Rechenmann on the occasion of the publication of « C’est pas sorcier » (Cairn Editions), an investigation between the Aquitaine shore and Africa.

Anselme Viloc, the author’s leading character, is once again called upon to investigate a very strange case. In this new opus, we find with pleasure the phlegm of this unusual paper cop, endearing and with a legendary intuition!

Writer and television personality Guy Rechenmann is a dreamer and a poet. With his black novels, he revisits the detective genre in a rather unexpected way, notably thanks to the character of Anselme, an atypical and obstinate cop.

Venga a descubrir a Guy Rechenmann con motivo de la publicación de « C’est pas sorcier » (Ediciones Cairn), una investigación entre la orilla de Aquitania y África.

Anselme Viloc, el protagonista del autor, vuelve a ser llamado para investigar un caso muy extraño. En este nuevo opus, nos deleitamos con la flema de este insólito policía de papel, entrañable y con una intuición legendaria

Guy Rechenmann, escritor y personalidad televisiva, se declara soñador y poeta. Con sus novelas de género negro, revisita el género policíaco de una forma bastante inesperada, en particular a través del personaje de Anselme, un policía atípico y obstinado.

Lernen Sie Guy Rechenmann anlässlich der Veröffentlichung von « C?est pas sorcier » im Cairn-Verlag kennen, einer Untersuchung zwischen der aquitanischen Küste und Afrika.

Anselme Viloc, die Hauptfigur des Autors, wird erneut für einen äußerst seltsamen Fall herangezogen. Eine Familie in Bordeaux soll Opfer eines uralten afrikanischen Fluches geworden sein… In diesem neuen Werk findet man mit Vergnügen das Phlegma dieses außergewöhnlichen, liebenswerten und intuitiven Papier-Cops wieder!

Guy Rechenmann, Schriftsteller und Fernsehmann, behauptet, ein Träumer und Poet zu sein. Mit seinen schwarzen Romanen belebt er das Genre des Kriminalromans auf eine unerwartete Art und Weise, vor allem dank der Figur des Anselme, eines atypischen und eigensinnigen Polizisten.

