LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS 6 Place de l’Hôtel de Ville Thézan-lès-Béziers, 16 décembre 2023 16:00, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Rendez-vous gourmand de Noël à la Boulangerie au Pech Gourmand de 16h à 17h30.

Mot de bienvenue, visite du fournil, dégustation de 4 bûches et de 2 panettones artisanaux, verre de pétillant ou jus de fruits local. Tarif (adulte ou enfant) : 18€.

Membre BAO: 10€. Sur réservation..

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

6 Place de l’Hôtel de Ville

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Gourmet Christmas rendezvous at the Boulangerie au Pech Gourmand from 4pm to 5:30pm.

Welcome, tour of the bakery, tasting of 4 logs and 2 artisan panettones, glass of sparkling wine or local fruit juice. Price (adult or child): 18?.

BAO member: 10? Reservations required.

Cita gastronómica navideña en la Boulangerie au Pech Gourmand de 16:00 a 17:30 h.

Bienvenida, visita de la panadería, degustación de 4 troncos tradicionales y 2 panettones, copa de vino espumoso o zumo de fruta local. Precio (adulto o niño): 18 euros.

Miembros de BAO: 10 euros. Sólo con reserva previa.

Weihnachtliches Schlemmertreffen in der Boulangerie au Pech Gourmand von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Begrüßung, Besuch der Backstube, Verkostung von 4 Stollen und 2 handgemachten Panettone, ein Glas Sekt oder Saft aus lokalen Früchten. Preis (Erwachsene oder Kinder): 18?

BAO-Mitglied: 10? Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT AVANT-MONTS