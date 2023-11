Chasse aux trésors de Noël : À la lueur d’une bougie 6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains, 25 novembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

À chaque étape, trouvez les ingrédients permettant la fabrication du mot trésor. Lorsque vous l’aurez trouvé, poussez la porte de l’office de tourisme et annoncez-le pour récupérer votre récompense !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

6 place de l’Hôtel de Ville

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



At each step, find the ingredients to make the treasure word. When you have found it, push the door of the tourist office and announce it to get your reward!

En cada etapa, encuentra los ingredientes para hacer la palabra del tesoro. Cuando lo hayas encontrado, empuja la puerta de la oficina de turismo y anúncialo para recoger tu recompensa

Finde bei jedem Schritt die Zutaten, die du für die Herstellung des Schatzwortes benötigst. Wenn du es gefunden hast, stoße die Tür der Touristeninformation auf und melde es, um deine Belohnung abzuholen!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte