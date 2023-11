Concours de Noël : Mon beau sapin 6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains, 20 octobre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Jeu concours pour adulte et enfant. Création et réalisation d’un sapin de Noël. Présentation des œuvres au cours d’une exposition et vote pour les favoris..

2023-10-20 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

6 place de l’Hôtel de Ville

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Contest for adults and children. Creation and realization of a Christmas tree. Presentation of the works during an exhibition and voting for the favorites.

Concurso para adultos y niños. Creación y ejecución de un árbol de Navidad. Presentación de las obras durante una exposición y votación de las favoritas.

Gewinnspiel für Erwachsene und Kinder. Gestaltung und Herstellung eines Weihnachtsbaums. Präsentation der Werke während einer Ausstellung und Abstimmung über die Favoriten.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte