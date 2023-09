Visite guidée de la cité thermale 6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains, 20 septembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains vous invite à la rencontre des vestiges de son passé, vous faisant voyager sur plusieurs centaines d’années de l’époque gallo-romaine aux temps modernes, en passant par le moyen-âge … Laissez-vous conter l’histoire de cette ville thermale ! Sur inscription..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 15:30:00. EUR.

6 place de l’Hôtel de Ville

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Niederbronn-les-Bains invites you to meet the vestiges of its past, making you travel over several hundred years from the Gallo-Roman era to modern times, through the Middle Ages … Let yourself be told the history of this spa town! On registration.

Niederbronn-les-Bains le invita a descubrir los vestigios de su pasado, en un viaje que abarca varios cientos de años, desde la época galo-romana, pasando por la Edad Media, hasta la época moderna… Déjenos contarle la historia de esta ciudad balneario Inscripción obligatoria.

Niederbronn-les-Bains lädt Sie ein, die Spuren seiner Vergangenheit zu entdecken. Sie reisen über mehrere hundert Jahre von der gallo-römischen Epoche über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit … Lassen Sie sich die Geschichte dieser Thermalstadt erzählen! Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte