Les Nuits de la lecture : Paulette la Poulette by night 6 Place de l’Église Tréméven, samedi 20 janvier 2024.

Tréméven Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 19:30:00

Venez découvrir des histoires toutes douces et partager un bon moment de découvertes d’album et de comptines, Doudous et Pyjamas sont les bienvenus…

Un moment plaisir à partager tous ensemble à partir de 3 ans quand la nuit tombe sur L@ Passerelle. …

Nombre de places limité, dès 3 ans, sur inscription.

6 Place de l’Église Médiathèque L@ Passerelle

Tréméven 29300 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS