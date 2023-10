Tchaïkovski – Casse Noisette 6, place de l’église Nexon, 7 janvier 2024, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Casse-Noisette, ballet féérique avec musique envoûtante. Clara reçoit un Casse-Noisette en cadeau, plonge dans un monde magique à minuit, victoire sur le roi des souris. Tchaïkovski sublime Roméo et Juliette. Un moment de poésie et d’exaltation ! À partir de 6 ans..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 18:30:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Nutcracker, a fairytale ballet with enchanting music. Clara receives a Nutcracker as a gift, plunges into a magical world at midnight and defeats the Mouse King. Tchaikovsky sublimates Romeo and Juliet. A moment of poetry and exhilaration! For ages 6 and up.

El Cascanueces, un ballet de cuento de hadas con música encantadora. Clara recibe un Cascanueces como regalo, se sumerge en un mundo mágico a medianoche y derrota al Rey de los Ratones. Chaikovski sublima Romeo y Julieta. Un momento de poesía y regocijo A partir de 6 años.

Nussknacker, märchenhaftes Ballett mit bezaubernder Musik. Clara bekommt einen Nussknacker geschenkt, taucht um Mitternacht in eine magische Welt ein, Sieg über den Mäusekönig. Tschaikowsky sublimiert Romeo und Julia. Ein Moment voller Poesie und Begeisterung! Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus