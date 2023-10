Spectacle : Rêves 6, place de l’église Nexon, 23 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

« Rêves » est un spectacle circassien exigeant, combinant énergie et virtuosité. Créé en exil par la compagnie Inshi de Kiev, il exprime la détermination des artistes à vivre et résister, après leur arrivée en France en 2022. Tout public à partir de 8 ans..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 22:30:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Rêves » is a demanding circus show combining energy and virtuosity. Created in exile by Kiev’s Inshi company, it expresses the artists’ determination to live and resist, after their arrival in France in 2022. For audiences aged 8 and over.

« Rêves » es un exigente espectáculo de circo que combina energía y virtuosismo. Creado en el exilio por la compañía Inshi de Kiev, expresa la determinación de los artistas de vivir y resistir tras su llegada a Francia en 2022. Apto para todos los públicos a partir de 8 años.

« Rêves » ist ein anspruchsvolles Zirkusspektakel, das Energie und Virtuosität vereint. Sie wurde im Exil von der Kompanie Inshi aus Kiew kreiert und drückt die Entschlossenheit der Künstler aus, nach ihrer Ankunft in Frankreich im Jahr 2022 weiterzuleben und Widerstand zu leisten. Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus