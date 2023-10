Spectacle : À tout rompre (première) 6, place de l’église Nexon, 6 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Voleak, Vincent, Alice, et Sacha, mélangeant cirque et théâtre, explorent la rupture sous toutes ses formes. Entre émotions, tensions, et équilibre précaire, leurs corps et mots racontent des vies tourmentées et joyeuses, exprimant la complexité de l’existence. Tout public à partir de 10 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 21:30:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mixing circus and theater, Voleak, Vincent, Alice and Sacha explore breakdown in all its forms. Between emotions, tensions and precarious balance, their bodies and words tell of tormented and joyful lives, expressing the complexity of existence. For audiences aged 10 and over.

Mezclando circo y teatro, Voleak, Vincent, Alice y Sacha exploran las rupturas en todas sus formas. Entre emociones, tensiones y equilibrios precarios, sus cuerpos y sus palabras hablan de vidas atormentadas y alegres, expresando la complejidad de la existencia. Apto para todos los públicos a partir de 10 años.

Voleak, Vincent, Alice und Sacha mischen Zirkus und Theater und erforschen den Bruch in all seinen Formen. Zwischen Emotionen, Spannungen und prekärem Gleichgewicht erzählen ihre Körper und Worte von gequälten und fröhlichen Leben, die die Komplexität des Daseins zum Ausdruck bringen. Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus