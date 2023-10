Spectacle : S’assurer de ses propres murmures 6, place de l’église Nexon, 19 novembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Sur scène, deux virtuoses : un jongleur, Julien Clément, et un batteur, Pierre Pollet. Il s’y déploie un véritable concert jonglé, un concert d’appartement où le rythme est roi, où les lancers du jongleur entrent en résonance avec la frappe du batteur. À partir de 6 ans..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On stage, two virtuosos: a juggler, Julien Clément, and a drummer, Pierre Pollet. A veritable juggling concert unfolds, an apartment concert where rhythm is king, where the juggler?s throws resonate with the drummer?s beat. For ages 6 and up.

En el escenario, dos virtuosos: un malabarista, Julien Clément, y un batería, Pierre Pollet. Un auténtico concierto de malabares, un concierto plano donde el ritmo es el rey, donde los lanzamientos del malabarista resuenan con el ritmo del tamborilero. A partir de 6 años.

Auf der Bühne stehen zwei Virtuosen: ein Jongleur, Julien Clément, und ein Schlagzeuger, Pierre Pollet. Es entfaltet sich ein wahres Jonglierkonzert, ein Wohnungskonzert, in dem der Rhythmus König ist und die Würfe des Jongleurs mit den Schlägen des Schlagzeugers in Resonanz treten. Ab 6 Jahren.

