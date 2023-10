La Nuit du Cirque 6, place de l’église Nexon, 17 novembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

La Nuit du Cirque célèbre le cirque sous toutes ses facettes et dans tous les territoires, en France et à l’étranger. Elle est un évènement collaboratif, une célébration collective internationale qui rassemble. Rdv les 17, 18 et 19 novembre 2023 à Nexon pour la 5e édition ! Prog : www.lesirque.com.

2023-11-17 fin : 2023-11-19 23:30:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Nuit du Cirque celebrates the circus in all its facets and in all its territories, in France and abroad. It’s a collaborative event, a collective international celebration that brings people together. See you November 17, 18 and 19 2023 in Nexon for the 5th edition! Prog : www.lesirque.com

La Nuit du Cirque celebra el circo en todas sus facetas y en todos sus territorios, en Francia y en el extranjero. Es un evento colaborativo, una celebración colectiva internacional que une a las personas. ¡Nos vemos los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2023 en Nexon para la 5ª edición! Prog: www.lesirque.com

Die Nuit du Cirque feiert den Zirkus in all seinen Facetten und in allen Gebieten, in Frankreich und im Ausland. Sie ist ein gemeinschaftliches Ereignis, eine internationale kollektive Feier, die Menschen zusammenbringt. Wir freuen uns auf die 5. Ausgabe am 17., 18. und 19. November 2023 in Nexon! Prog: www.lesirque.com

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus