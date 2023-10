Spectacle : Scènes étranges dans la mine d’or 6, place de l’église Nexon, 17 novembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Scènes étranges dans la mine d’or prend pour point de départ la plus ancienne représentation que l’on connaisse du jonglage, une fresque d’il y a environ 4000 ans. La voix de l’autrice, en off, nous raconte cette image à travers une partition hybride de jonglage et de danse. Sur scène, trois femmes..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Scènes étranges dans la mine d?or takes as its starting point the oldest known representation of juggling, a fresco dating back some 4,000 years. The author?s voice, offstage, recounts this image through a hybrid score of juggling and dance. On stage, three women.

Scènes étranges dans la mine d’or toma como punto de partida la representación más antigua conocida de malabares, un fresco de hace unos 4.000 años. La voz en off del autor narra esta imagen a través de una partitura híbrida de malabares y danza. En escena, tres mujeres.

Seltsame Szenen in der Goldmine geht von der ältesten bekannten Darstellung des Jonglierens aus, einem Fresko, das vor etwa 4000 Jahren entstand. Die Stimme der Autorin aus dem Off erzählt uns dieses Bild durch eine hybride Partitur aus Jonglage und Tanz. Auf der Bühne stehen drei Frauen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus