Spectacle : Écritures croisées 6, place de l’église Nexon, 20 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Avec ce nouveau projet « Écritures croisées », les étudiant·es du Centre National des Arts du Cirque vont à la rencontre d’un autre champ artistique. Cette année, place à la musique électronique pour la 36e promotion (2e année) avec la musicienne et productrice Chloé accompagnée par Martin Palisse, jongleur, auteur et directeur du Sirque. Ensemble, iels croisent leurs pratiques circassiennes multiples, équilibres, corde lisse, mât chinois, portés, acrobatie, roue Cyr, avec un univers musical à la fois minimal, subtil et puissant. Créé au cirque historique du CNAC en juin dernier, ce projet est accueilli en résidence à Nexon avant des représentations au festival Circa à Auch. Une belle occasion d’embarquer dans un univers hypnotique et une ambiance clubbing !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:30:00. EUR.

6, place de l’église Le Vaisseau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With this new « Écritures croisées » project, students at the Centre National des Arts du Cirque take on another artistic field. This year, the 36th graduating class (2nd year) turns to electronic music with musician and producer Chloé, accompanied by Martin Palisse, juggler, author and director of Le Sirque. Together, they combine their multiple circus skills – balancing, corde lisse, Chinese mast, portés, acrobatics, Cyr wheel – with a musical universe that is minimal, subtle and powerful. Created at the historic CNAC circus last June, this project is now in residence at Nexon, before performances at the Circa festival in Auch. A great opportunity to embark on a hypnotic universe in a clubbing atmosphere!

Con este nuevo proyecto « Écritures croisées », los alumnos del Centre National des Arts du Cirque exploran otro campo artístico. Este año, la 36ª promoción (2º curso) se pasa a la música electrónica con el músico y productor Chloé, acompañado por Martin Palisse, malabarista, autor y director de Le Sirque. Juntos, combinan sus múltiples habilidades circenses -balanceo, corde lisse, mástil chino, equilibristas, acróbatas, rueda Cyr- con un universo musical mínimo, sutil y poderoso. Creado en el circo histórico del CNAC el pasado mes de junio, este proyecto se encuentra ahora en residencia en Nexon antes de sus actuaciones en el festival Circa de Auch. Es una gran oportunidad para embarcarse en un viaje hipnótico en un ambiente de club

Mit dem neuen Projekt « Écritures croisées » (Gekreuzte Schriften) treffen die Studierenden des Centre National des Arts du Cirque auf ein anderes künstlerisches Feld. Jahrgang (2. Jahrgang) mit der Musikerin und Produzentin Chloé, begleitet von Martin Palisse, Jongleur, Autor und Direktor des Sirque, in die Welt der elektronischen Musik ein. Gemeinsam kreuzen sie ihre vielfältigen Zirkuspraktiken – Balancieren, glattes Seil, chinesischer Mast, Hebefiguren, Akrobatik, Cyr-Rad – mit einem musikalischen Universum, das zugleich minimal, subtil und kraftvoll ist. Dieses Projekt, das im vergangenen Juni im historischen Zirkus des CNAC uraufgeführt wurde, wird vor seinen Aufführungen beim Circa-Festival in Auch in Nexon untergebracht. Eine gute Gelegenheit, sich in ein hypnotisches Universum und eine Clubbing-Atmosphäre einzuschalten!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus