Le Sirque – Cuir 6 Place de l’Église Nexon, 11 août 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Retrouvez le programme complet du Festival Multi-Pistes sur le site internet : www.lesirque.com.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 22:15:00. EUR.

6 Place de l’Église Chapiteau – Parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



You can find the complete program of the Festival Multi-Pistes on the website: www.lesirque.com

El programa completo del Festival Multi-Pistes puede consultarse en la página web: www.lesirque.com

Das vollständige Programm des Multi-Pistes-Festivals finden Sie auf der Website: www.lesirque.com

Mise à jour le 2023-06-16 par SPL Terres de Limousin