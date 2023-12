Atelier skyline, dessine l’horizon 6 Place de l’Église Meymac, 27 janvier 2024, Meymac.

Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 16:30:00

À la campagne, l’horizon peut-être limité par des arbres ou des montagnes. En ville, ce sont les bâtiments construits par les hommes qui le limite : on parle de “skyline”. Venez colorier et découper celle de New York et Venise… avant de créer peut-être celle de Meymac depuis les fenêtres de la Micro-Folie !

Sur réservation conseillée.

À la campagne, l’horizon peut-être limité par des arbres ou des montagnes. En ville, ce sont les bâtiments construits par les hommes qui le limite : on parle de “skyline”. Venez colorier et découper celle de New York et Venise… avant de créer peut-être celle de Meymac depuis les fenêtres de la Micro-Folie !

Sur réservation conseillée

À la campagne, l’horizon peut-être limité par des arbres ou des montagnes. En ville, ce sont les bâtiments construits par les hommes qui le limite : on parle de “skyline”. Venez colorier et découper celle de New York et Venise… avant de créer peut-être celle de Meymac depuis les fenêtres de la Micro-Folie !

Sur réservation conseillée

EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze