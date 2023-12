Projection Play 6 Place de l’Église Meymac, 20 janvier 2024, Meymac.

Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20

Premier ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman pour les danseurs de l’Opéra de Paris, Play est un spectacle à l’énergie communicative mêlant danse, théâtre, musique et chant dans un esprit festif, parfois burlesque, plein d’humour et non sans profondeur. Un immense terrain de jeu où les émotions et l’imaginaire se libèrent ! en partenariat avec l’Opéra de Paris (1h45).

Premier ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman pour les danseurs de l’Opéra de Paris, Play est un spectacle à l’énergie communicative mêlant danse, théâtre, musique et chant dans un esprit festif, parfois burlesque, plein d’humour et non sans profondeur. Un immense terrain de jeu où les émotions et l’imaginaire se libèrent ! en partenariat avec l’Opéra de Paris (1h45)

Premier ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman pour les danseurs de l’Opéra de Paris, Play est un spectacle à l’énergie communicative mêlant danse, théâtre, musique et chant dans un esprit festif, parfois burlesque, plein d’humour et non sans profondeur. Un immense terrain de jeu où les émotions et l’imaginaire se libèrent ! en partenariat avec l’Opéra de Paris (1h45)

EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze