Conférence L’art de la performance 6 Place de l’Église Meymac, 18 janvier 2024, Meymac.

Meymac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:30:00

fin : 2024-01-18

L’art de Marina Abramovic repousse les limites entre le public et l’artiste, à la recherche d’une conscience aiguisée et de développement personnel, par Mathieu Leyrat, en partenariat avec la Cour des arts (Tulle).

EUR.

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze